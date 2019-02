Ndahen çmimet për trashëgimi, Jusuf Osmani, laureati kryesor

Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, në një ceremoni të organizuar sot në praninë e ministrit Kujtim Gashi, ka dhënë çmimet në fushën e trashëgimisë kulturore, të cilat jepen në bazë të rregullores për dhënien e çmimeve në trashëgimi.

Çmimi për Veprimtari Jetësore në fushën e trashëgimisë kulturore “Dea Dardanicae”, iu nda Jusuf Osmanit dhe shpërblim financiar në vlerë prej 5000 euro për faktin se i njëjti ka bërë një mori botimesh nga fusha e historisë dhe arkivistikës si dhe për kontributin e jashtëzakonshëm për dokumentimin e krimeve serbe në luftën e fundit në Kosovë.

Ndërsa Çmimi Vjetor për Merita të Veçanta në fushën e trashëgimisë kulturore “Shtjefën Gjeqovi” iu dhurua Shemsi Krasniqit me një shpërblim prej 2500 euro, për shkak të kontributit të tij dhënë për artin shkëmbor në Kosovë, një fushë shumë e veçantë e trashëgimisë kulturore.

Çmimi Vjetor për Vepër Shkencore në fushën e trashëgimisë kulturore “Zef Mirdita” iu nda Gjon Berishës dhe shpërblimi prej 2500 euro sepse vepra e tij “Gjergj Kastrioti – Skenderbeu në fondet e Arkivit Shtetëror të Dubrovnikut” është kontribut i veçantë shkencor i mbështetur kryesisht në dokumente.

Dhe Çmimin Vjetor për Menaxhim Institucional në fushën e trashëgimisë kulturore “Muhamed Shukriu” e mori Milot Berisha dhe u shpërblye me 2000 euro, si udhëheqës i projektit të lokalitetit më të veçantë të trashëgimisë kulturore i cili tashmë është shndërruar në “Parku Arkeologjik i Ulpianës” i cili me përkushtimin e tij ka bërë që ky lokalitet të jetë top atraksioni i turizmit kulturor në Kosovë, thuhet në vlerësimin e jurisë. Çmimet dhe vlerat financiare janë ndarë në bazë të rregullores.

Laureatët e çmimeve u shprehen të kënaqur me mirënjohjen që shteti i Kosovës, konkretisht MKRS-ja po tregon për punën e tyre në fushën e trashëgimisë dhe falënderuan ministrin Kujtim Gashi për kujdesin që ka ndaj trashëgiminë kulturore duke e konsideruar atë ndër prioritetet dhe vlerat e posaçme për Republikën e Kosovës.

Ministri Gashi tregoi se përmes këtyre çmimeve ne e shfaqim falënderimin dhe vlerësimin shtetëror për profesionistët dhe ata që kontribuojnë në fushën e trashëgimisë kulturore në vendin tonë.

Gashi tha se komisioni e ka vlerësuar me të drejtë secilin çmim që ka vendos me e nda dhe si ministri kemi qenë të përkushtuar që të kenë një juri profesionale dhe të marrin vendime të pavarura e të drejta.

“Ne jemi mundu që jurinë me e mbështetë dhe si komision me marr vendime të pavarura dhe drejta. Jam i lumtur si ministër që po i ndajmë këto çmime me ju motivuar juve e dimë se veprimtaria juaj nuk shpaguhet me vlera monetare por është akt i yni që e vlerëson punën tuaj në trashëgiminë kulturore dhe ne si ministri do jemi vazhdimisht mbështetës tuaj në veprimtarinë që bëni”, tha ai.

Ministri Gashi tha se “Puna e palodhshme dhe angazhimi i juaj i sot merr çmime dhe për të tjerët që nuk janë në mesin tonë e mbajnë gjallë trashëgiminë kulturore, aktivitetet në fushën kulturore”.