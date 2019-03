MZHE ndan 290 mijë € për sektorin e arsimit në Gjakovë

Në vazhdën e implementimit të projektit “Promovimi i Efiçiencës së Energjisë në nivel lokal përmes zbatimit të masave të Efiçiencës së Energjisë”, Ministria e Zhvillimit Ekonomik ka nënshkruar memorandum të bashkëpunimit me Komunën e Gjakovës.

Ky memorandum i bashkëpunimi kap shifrën totale prej 319 mijë euro, ku 290 mijë sosh do të ndahen nga MZHE dhe 29 mijë nga Komuna e Gjakovës për restaurimin e shkollës fillore dhe të mesme të ulët “Ylli Morina” në Gjakovë, duke e bërë atë më efiçiente nën kornizën e zbatimit të planit te zbatimit të masave efiçiente.

Ministri Valdrin Lluka gjatë fjalimit tha se ky nuk do të jetë donacioni i vetëm që do të bëhet në shkollat e qytetit të Gjakovës.

“Ky investim prej 290 mijë euro nga ana e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik është pjesë e zbatimit të masave të eficiencës së energjisë në nivel lokal. Me anë të këtij fondi do ta restaurojmë shkollën “Ylli Morina” duke e bërë atë më eficiente. Ky donacion nuk do të jetë i fundit, ashtu siç kemi investuar më herët në krijimin e laboratorit të informatikës në shkollë, ne do të vazhdojmë me investime në fushën e tenologjisë, duke krijuar qendrën kreative dhe investime të ngjashme do të ndodhin në shkollat tjera të qytetit të Gjakovës”, tha ministri Lluka.