Mundësi krijimi i fondit të përbashkët kulturor Kosovë-Shqipëri

Ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Kujtim Gashi, ka pritur sot në takim ministren e Kulturës së Shqipërisë Elva Margariti bashkë me një delegacion nga kjo Ministri.

Gashi u shpreh i kënaqur me realizimin e këtij takimi me ministren Margariti në siç tha ai kryeqytetin historik të kulturës dhe të trashëgimisë, në Prizren.

“Bashkëbiseduam për tema të rëndësishme në fushën e kulturës, me theks të veçantë nënshkrimin e kalendarit të përbashkët kulturor mes Kosovës e Shqipërisë për vitin 2019 për të cilin u dakorduam që të nënshkruhet gjatë këtij muaji në Tiranë. Do të jetë një kalendar dinamik me aktivitete të përbashkëta të institucioneve kulturore edhe në Kosovë edhe në Shqipëri”, tha ministri Gashi.