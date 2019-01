(Mos)tërheqja e taksës kushtëzon vazhdimin e dialogut

Takimi i kryetarit të Kosovës, Hashim Thaçi me të zyrtarin e afërt me presidentin amerikan Donald Trump, ambasadorim Richard Grenell në Bruksel, nga fundi i dhjetorit të kaluar, sërish ka hapur pyetjen – a do ta tërheq Qeveria e Kosovës vendimin mbi vënien e taksës 100 për qind në produktet e nga Serbia para se, siç insistohet, Serbia ta njohë Kosovën.

Zaten, Thaçi i ka premtuar Grenell-it se do të angazhohet për tërheqjen e vendimit mbi vënien e tarifave, në mënyrë që dialogu me Serbinë të vazhdojë, e një qëndrim të ngjashëm e ka prezantuar edhe në intervistën për gazetën prestiogjioze “The Washington Post”, duke pohuar se është “i gatshëm të shqyrtojë heqjen e tarifave nëse një rrugë e qartë për të vazhduar drejt arritjes së një Marrëveshjeje përfundimtare të Paqes me Serbinë është e hapur për Kosovën”.

“Po, taksat janë masë e jashtëzakonshme, pala jonë është e gatshme të gjejë zgjidhje për këtë. Gatishmëria jonë shtohet nëse ndiejmë se partnerët tanë na përkrahin dhe na udhëzojnë në këtë çështje. Nga ana ime, unë do të garantoj popullin e Kosovës se këto udhëzime dhe kjo përkrahje ekziston”, ka thënë kryetari për gazetën amerikane.

Edhe ambasadori Grenell ka konfirmuar për “The Washington Post” se me kryetarin e Kosovës, Thaçi, pos tjerash kishte biseduar për heqjen e tarifave në importin e mallrave nga Serbia, si parakusht për vazhdimin e dialogut në Bruksel.

“Presidenti Thaçi dhe unë folëm për rëndësinë e marrjes së vendimeve afatgjate në vend të veprimeve afatshkurtra. Isha i kënaqur që ai u pajtua dhe do të angazhohet për heqjen e tarifave të vendosura së fundmi mbi produktet serbe. Kjo lëvizje do të ndihmonte që të dërgoheshin sinjalet e duhura që ai është serioz për negociatat dhe në ndërtimin e besimit ndërmjet palëve”, ka thënë Grenell për “The Washington Post”.

Opinioni publik kosovar kryesisht është i kënaqur me vendimin e Qeverisë mbi vënien e tarifave në importin e mallrave nga Serbia, dhe për këtë meritat kryesisht ia jep kryemainistrit, Ramush Haradinaj, ndërkohë që ky ka pranuar se kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Vesli propozoi ngritjen e tarifave nga 10 në 100 për qind.

Kryetari i Kosovës, Hashim Thaçi në një intervistë për televizionin Klan Kosova ka deklaruar se meritat për vënien e tarifave e kanë përfaqësuesit politik të ish-Partisë së tij Demokratike të Kosovës.

“Vendimi për taksën është marrë nga Enver Hoxhaj, në koordinim me Kadri Veselin. Ndërsa Ramush Haradinaj dhe të tjerët e kanë votuar këtë vendim”, ka thënë ai në Klan Kosova.

Në këto deklarata të kryetarit të Kosovës, menjëherë ka reaguar Fatmir Limaj, lideri i Nismës Socialdemokrate, që është pjesë e koalicionit qeverisës.

Ai ka përsëritur se tarifat në importin e mallrave nga Serbia do të hiqen pas marrëveshjes finale që nënkupton njohjen e Kosovës nga ana e Serbisë.

Limaj ka thënë se është bërë qartas me dije se Kosova tashmë e ka ekipin, e jo individin, se ekziston ekipi shtetëror. Ai po ashtu ka shtuar se është bërë me dije se arsyet për tarifa duhet të eliminohen dhe se ka shumë kushte që Serbia duhet t’i plotësojë në mënyrë që të tërhiqen tarifat.

Kjo, ka thënë ai, nuk është veprim i njëanshëm dhe ka shtuar se në rrethana të tilla Kosova jeton me Serbinë dhe se janë qindra marrëveshje që Serbian nuk i ka respektuar.

Heqjen e tarifave në produktet nga Serbia kundërshohet edhe nga ministri për Tregti dhe Industri, Endrit Shala i cili ka deklaruar se kryetari Thaçi nuk mund të bëjë premtime mbi heqjen e tarifave, meqë një vendim të tillë e ka sjellur Qeveria e Kosovës, me propozimin e tij si ministër, e jo të kryetarit të Kosovës.

“Përderisa ekzistojnë arsyet të cilat neve si Qeveri e Republikës së Kosovës na kanë shty me vendosë këtë taksë, do të thotë arsyet të cilat unë i kam prezantuar, kur e kam propozuar vendimin për këtë taksë, atëherë asnjëherë kjo taksë nuk do të eliminohet”, ka deklaruar ministri Shala për kallxo.com.

Ai po ashtu ka theksuar se kryetari Thaçi vetëm mund t’ia drejtojë kërkesën Qeverisë që ta shqyrtojë dhe që vendimin eventual ta marrë Qeveria.

“Presidenti tash s’di çka po merret me këto punë. Këto janë punë të delegacionit të Qeverisë së Republikës së Kosovës për negociata. Kur ata na sjellin neve si qeveri një kërkesë ku thonë se kjo taksë duhet të hiqet për arsye se kemi arritur ta realizojmë këtë… E realizimi i tyre nënkupton arsyet që na kanë shty neve me vendosë taksën, atëherë unë si ministër i Tregtisë mundem me propozu me heq një taksë të tillë”, ka thënë Shala.

Edhe Haki Shatri, këshilltar i kryeministrit Haradinaj ka deklaruar për të përditshmen “Zëri” se kryetari i Kosovës nuk mund të anulojë vendimin që e ka marrë Qeveria, se çdo institucion i ka kompetencat e veta, që do të thotë se nuk mundet një institucion të sjellë një vendim e institucioni tjetër ta anulojë.

Edhe analistët kosovarë konsiderojnë se kryetari nuk ka kompetenca ta tërheq vendimin të cilin e ka sjellur Qeveria, gjegjësisht se është me rëndësi që në rastin konkret, lidhur me tarifat e vendosura në importin e produkteve nga Serbia dhe në marrëveshje përfundimtare me Serbinë, të bashkëpunojnë kryetari dhe Qeveria.

“Natyrisht që presidenti nuk mund të vendosë për vënien apo heqjen e taksave, por mund të iniciojë çështje dhe mund t’i propozojë qeverisë ndryshimin e vendimeve që lidhen drejtpërdrejt me dialogun. Presidenti nuk ka thënë se taksa duhet hequr as ministri Shala s’ka thënë se presidenti s’ka të drejtë t’i propozojë qeverisë ndryshimin e vendimit. Mendoj se bëhet fjalë për të njëjtin shtet dhe nuk ka asgjë të keqe nëse diskutohen çështje të caktuara ndërmjet presidentit dhe qeverisë, sidomos nëse çështja e dialogut del si më vendimtarja për Kosovën këtë vit, pas letrës së presidentit Trump”, ka thënë Rrahman Paçarizi për Radio Europa e Lirë.

Analisti politik, Arton Demhasaj e konsideron të dëmshme deklaratën e Thaçit rreth heqjes eventuale të tarifave në mallrat nga Serbia, dhe ka konstatuar së është i nevojshëm uniteti i spektrit politik.

“Në rast se ka konsensus ndërmjet qeverisë, Kuvendit dhe presidentit, atëherë mund të jetë në rregull. Në rast se është afër marrëveshja, dhe kushti i vetëm është të hiqet taksa, dhe marrëveshja të përkrahet nga BE-ja dhe Amerika, atëherë edhe do të ishte në rregull që kjo taksë të suspendohet. Por nëse këto deklarata të presidentit janë bërë pa koordinim të institucioneve dhe zgjidhja, pra marrëveshja nuk është askund në horizont mendoj që mund të jetë e dëmshme”, është shprehur Demhasaj.

Pas takimit të sotëm të ekipit negociator të Kosovës me ndërmjetësen në dialogun me Serbinë, Federica Mogherini, në Bruksel, është përsëritur qëndrimi se taksat në mallrat nga Serbia nuk do të hiqen.

Mbetet të shihet se çfarë do të ndërmerrë në periudhën e ardhshme. kryetari i Kosovës, në mënyrë që të plotësojë premtimin e tij mbi heqjen e tarifave në produktet nga Serbia, si kusht për zhbllokimin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë në Bruksel.

Në ndërkohë, në Serbi ende ka shpresa se tarifat do të hiqen shumë shpejtë. Sipas të dhënave të fundit, nga implementimi i tarifave, para një muaji e gjysmë, Serbia ka humbur me dhjetra miliona euro.

KosovaLive – Violeta Oroshi Berishaj