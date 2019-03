Modeli 3 i premtuar nga Tesla ka dalur

Tesla më në fund është duke publikuar versionin e shumëpritur të Modelit 3 $35,000 në Shtetet e Bashkuara. Kompania aktualisht është duke bërë versione të shumëfishta të modelit 3 “Standard Range” i cili mund të udhëtojë rreth 220 milje në një mbushje të vetme. Më parë, Modeli 3 më i volitshëm fillonte nga 42,900 dollarë pas një uljeje të çmimeve në muajit shkurt.

Modeli bazë Standard Gama do të fillojë në $35,000 dhe ofron një shpejtësi maksimale prej 130mph si dhe mund të shkojë nga 0 në 60mph në 5.6 sekonda. Një version i dytë i quajtur “Standard Range Plus” do të jetë i disponueshëm për 37,000 dollarë me 240 milje shpejtësi, një shpejtësi maksimale prej 140mph dhe do të shkojë nga 0 në 60mph në 5.3 sekonda. Modeli Standard Gama Plus do të vijë gjithashtu me “karakteristika të brendshme premium”, sipas Teslas.

Versioni i ri i Modelit 3 do të vijë me një çati e gjitha e bërë nga xhami. Veturat gjithashtu do të vijnë në ngjyrë të zezë dhe ngjyrat e tjera do të kushtojnë më shtrenjtë. Modeli 3 i ri do të jetë në dispozicion në Evropë dhe Kinë në “tre deri në gjashtë muaj”, sipas CEO Elon Musk.

“Që nga fillimi, ky ka qenë qëllimi”, tha Musk në një konferencë për shtyp. “Është një makinë e pabesueshme.”

Versionet e reja të Modelit 3 janë në dispozicion për të porositur në internet tani, dhe në fakt, kjo është tani mënyra e vetme që njerëzit do të jenë në gjendje të blejnë makinat e Teslës. Kompania thotë se po kalon të gjitha shitjet në mbarë botën vetëm në internet, kështu që ju nuk do të jeni në gjendje të blini një makinë në një nga dyqanet e kompanisë. Duke lëvizur të gjitha shitjet në internet, Tesla thotë se do të jetë në gjendje të ulë çmimin e makinave të saj me 6 për qind.