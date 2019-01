MMPH-GIZ me projekt për kthimin e shisheve të plastikës, qelqit

Ministri i Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Fatmir Matoshi, së bashku me sekretarin, Arben Çitaku dhe këshilltarët politik janë takuar me sekretaren e parë të Ambasadës Gjermane në Kosovë, Anja Becky, udhëheqësen e projektit, Alexandra Linden dhe përfaqësues të tjerë të GIZ-it Gjerman.

Gjatë këtij takimi është prezantuar projekti i krijimit të sistemit të kthimit të depozitave, projekt ky i cili do realizohet nga MMPH, me përkrahjen GIZ-it Gjerman.

Me këtë rast, ministri Matoshi ka ofruar mbështetjen për realizimin e këtij projekti i cili do të ndikojë në krijimin e një mjedisi të pastër.

“Projekti i krijimit të sistemit të kthimit të depozitave do ta fillojmë këtë vit, me përkrahjen e GIZ-it dhe po kështu kërkojmë përkrahjen e të gjithëve, në mënyrë që ta bëjmë Kosovën të pastër dhe të dëshmojmë që ne e duam shtetin tonë të ndërtuar me shumë sakrifica”, deklaroi ministri Matoshi.