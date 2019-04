Microsoft shpalos modelin e ri të Surface Book 2

Microsoft po e përforcon modelin themelor të Surface Book 2. Gjiganti i softuerit po prezanton procesorin më të fundit Gen i5 me katër njësi të Intel për modelin Surface Book 2 prej 13 inç dhe do të mbajë modelin ekzistues Gen me dy njësi me një çmim më të ulët prej 1,299 dollarë. Modeli i përmirësuar me katër njësi do të kushtojë 1, 499 dollarë.

Pajisja e re Surface Book 2 e rangut të mesëm do të përfshijë edhe një memorie prej 256 GB dhe RAM 8GB. Procesori është i vetmi ndryshim domethënës por do të bëjë një ndryshim të madh në performancën e pajisjes bazuar në dallimin në performancë të Surface Pro 6 me procesor me katër njësi në krahasim me modelet e mëhershme me procesor me dy njësi.

Microsoft do të mbajë një ngjarje rreth Surface më 17 prill në qytetin e New York. Kompania pritet të japë detaje rreth çmimit dhe disponueshmërisë së harduerit të Surface Hub 2.