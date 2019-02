Me taksat në fuqi, rriten dallimet në koalicionin qeverisës

Ditën e dytë të vizitës Kosovës të dy zyrtarëve amerikanë, John Erath, drejtor kryesor për Çështje të Europës në Këshillin e Sigurisë Kombëtare të Shtëpisë së Bardhë, dhe William “Brad” Berkley, drejtor për Çështje Europiane të të njëjtin këshill, me kryetarin Hashim Thaçi dhe kryeministrin Ramush Haradinaj si dhe me disa anëtarë të ekipit për dialog të Qeverisë, u bë fjalë rreth procesit të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, rreth përgatitjeve të këtij procesi, por edhe rreth pezullimit të përkohshëm të taksave dhe vazhdimin e dialogut në përpjekje për arritjen e marrëveshjes gjithpërfshirëse.

Kështu thuhet në njoftimin për shtyp nga kabineti i kryetarit të Kosovës, Thaçi, pas përfundimit të takimit, në të cilin po ashtu theksohet se konstatimi i përbashkët ishte që një pjesë e marrëveshjes duhet të jetë njohja e ndërsjellë mes Kosovës dhe Serbisë.

Ndryshe, gjatë këtij takimi është shprehur qëndrimi që në asnjë rrethanë Kosova nuk do të sjellë në rrezik marrëdhëniet ndërshtetërore dhe miqësinë speciale të Shteteve të Bashkuara të Amerikës (SHBA). Në njoftim po ashtu thuhet se anëtarët e pranishëm të ekipit për dialog kanë shprehur brengën për shkak të aktivitetit agresiv të Beogradit, por po ashtu edhe gatishmërinë për të dëgjuar këshillat e SHBA-ve për pezullimin e taksave dhe vazhdimin e dialogut në Bruksel.

Mirëpo, Shpend Ahmeti, njëri prej krerëve të ekipit për dialog të Qeverisë ka reaguar në këtë njoftim duke theksuar se gjatë takimit me Erath-in dhe Berkley-n nuk ishte arritur pajtueshmëpër pezullimin e taksave.

“Qëndrimi i SHBA është i qartë. Edhe arsyeja e taksës është e qartë. Tash i mbetet Kosovës me vendos se cili është interesi strategjik. Çfarëdo veprimi që shihet si fitore personale dhe fitore elektorale e dëmton Kosovën dhe pozicionin negociator të saj”, deklaroi ai.

Me të arritur në Prishtinë, dy zyrtarët amrtikanë, dje biseduan me kryetarin dhe kryeministrin e Kosovës, e mediat pohonin se as ky tentim nuk kishte pasur sukses, në mënyrë që kryeministri Haradinaj të lëshonte pe dhe së paku për një kohë të caktuar të pezullonte vendimin mbi taksave në importin e produkteve nga Serbia dhe Bosnjë e Hercegovina (BeH), në mënyrë që t’i jipet rasti arritjes së marrëveshjes përfundimtare gjithpërfshirëse me Serbinë.

Kryeministri Haradinaj kishte braktisur më herët kabinetin e kryetarit të Kosovës, ku po zhvilloheshin bisedimet, por kishte refuzuar të përgjigjej në pyetjen e gazetarëve rreth përmbajtjes së takimit me përfaqësuesit e Stejt Departamentit amerikan, sidomos rreth tërheqjes eventuale të vendimit mbi taksën në importin e produkteve serbe. Pak më vonë, në profilin e tij në Facebook kishte shkruar se Republika e Kosovës po angazhohet për forcimin e demokracisë dhe të institucioneve të saj, se është e vendosur kur është fjala për tregtinë e lirë në rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe se mbështet shoqërinë multietnike dhe miqësinë e përjetshme me SHBA-të.

“Kosova është e gatshme për marrëveshje ligjërisht obliguese që rezulton me njohje reciproke në kufijtë ekzistues dhe Kosovën e 17 Shkurtit 2008. Po ashtu, është e gatshme për marrjen e të drejtave dhe detyrimeve të anëtarësimit në NATO, Kombet e Bashkuara, BE dhe organizatat tjera ndërkombëtare dhe për marrëdhënie të mira fqinjësore”, ka shkruar Haradinaj.

Mirëpo, Haradinaj sot ka deklaruar se nuk do ta tërhiqte vendimin mbi taksat përderisa Serbia të mos të ketë njohur Kosovën.

“Dialogu duhet të vazhdojë, që të arrihet një marrëveshje gjithëpërfshirëse obligative ligjore në kufijtë ekzistues, por e cila nuk nënkupton një republikë të Milorad Dodikut në Kosovë. Kërkesa e SHBA-së për pezullim të taksës natyrisht se na e mbush mendjen, por janë dy aspekte. Njëra është që taksa shihet si pengesë për t’u kthyer në dialog dhe tjetra është si ndihmesë për t’u arritur më shpejtë marrëveshja. Për aq kohë sa tarifa është në fuqi, koha i kushton më shumë Serbisë sesa Kosovës”, ka thënë kryeministri.

Edhe kryetari i Kosovës, Hashim Thaçi pas takimit me zyrtarët amerikanë, në një njoftim për shtyp ka theksuar se Kosova në kurrfarë rrethanash nuk do t’i rrezikojë raportet ndërshtetërore dhe miqësore me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

“Institucionet shtetërore duhet të ndërmarrin së më shpejt veprime konkrete në përputhje më këshillat miqësore të SHBA-së. Këto vendime duhet të jenë në funksion të ruajtjes dhe forcimit të bashkëpunimit strategjik me SHBA-në dhe me përkushtimin tonë shtetëror për dialog dhe marrëveshje paqësore”, citohet të ketë thënë presidenti Thaçi.

Analistët kosovarë theksojnë edhe më këtë rast është konfirmuar dallimi në pikëpamje mes kryetarit dhe kryeministrit kur është është fjala për tërheqjen e vendimit mbi tarifat në produktet serbe dhe boshnjake, që sjellë në një situate të re në skenën e brendshme politike të Kosovës. Ky mendim nxitet edhe me takimin e mbrëmshëm të kryetarit Thaçi me Isa Mustafën, liderin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, partisë më të madhe opozitare, e një numër i vogël i tyre madje ka spekuluar se po bëhet fjalë për tentimin e kryetarit Thaçi që në këtë parti opozitare të gjejë një partner të ri për Qeverinë e koalicionit, Partinë Demokratike të Kosovës të Kadri Veselit.

Mirëpo, zëdhënësi i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Besian Mustafa për gazetën online “Express” ka deklaruar se gjatë takimit, kryetari Thaçi e kishte informuar Isa Mustafën rreth vizitës së sotme të dy zyrtarëve nga SHBA dhe kërkesave të tyre drejtuar koalicionit qeverisës.

Në lajmin rreth takimit Thaçi-Mustafa reagoi shefi i grupit parlamentar të Nismës Socialdemokrate, Bilal Sherifi, i cili në profilin e tij në Facebook tha se nevojitet edhe sqarimi pse erdhi deri te ky takim.

“Besoj që publiku i gjërë është kurreshtar të mësojë arsyet se pse duhej Thaçi të shkojë që ta informojë kryetarin e LDK-së Isa Mustafa për përmbajtjen e takimit me zyrtarët e SHBA-ve, marrë parasysh faktin se sipas raportimit të mediave po këta zyrtarë do të takohen edhe me përfaqësues të LDK-së! Ditëve në vijim mbetet të shihet se çka tjetër përpos ‘informatës’ mbi takimin në fjalë i ka ofruar Thaçi Mustafës”, ka shkruar Sherifi.

Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Bekë Berisha për gazetën online “Blic” nuk e përjashtoi mundësinë që Thaçi dhe Mustafa kanë biseduar rreth koalicionit eventual qeverisës me Partinë Demokratike të Kosovës, por edhe ka shprehur qëndrimin se ku do të jetë një gabim, meqë nuk mund të mohohet angazhimi i AAK-së.

“Isa Mustafa e Hashim Thaçi po e bëjnë një gabim me lojërat e tyre sepse nuk duhet harruar potenciali ynë edhe nuk duhet harruar kush jemi ne, megjithëse mund të bëjnë marrëveshje për koalicione të fshehura, ditën ose natën pa pikë problemi, por nuk duhet harruar se jemi të gjallë dhe po mundohemi të ecim përpara”, ka deklaruar Berisha.

Analisti kosovar, Ramush Tahiri megjithatë e ka hedhur poshtë mundësinë që Thaçi dhe Mustafa do të mund të arrinin ndonjëfarë marrëveshjeje të fshehtë.

“Nuk mund të bëhet ndonjë marrëveshje e fshehtë sepse ajo do të bëhet publike me kohën, por mund të bëhen bisedime jashtë syve të opionoit, por nëse bëhet është në rregull sepse synimi është i mirë, pra për ta kaluar krizën me të cilën po ballafaqohemi, por për marrëveshje duhet të flas Kadri Veseli, por jo Hashim Thaçi”, tha Tahiri.

Ndryshe, Partia Demokratike i Kosovës, Memli Krasniqi ka deklaruar se tarifa në importin e produkteve serbe duhet të pezullohet për shkak të vazhdimit të dialogut me Serbinë dhe se askush nuk duhet t’i rrezikojë marrëdhëniet me SHBA-të.

“Kush rrezikon raportet me Amerikën, s’ka pse me kanë ma në politikë. Duhet me heqë dorë nga politika. Kushdo, qoftë kryeministri, nuk duhet me sjell situatën deri aty”, ka deklaruar Krasniqi për TV “Dukagjini”.

Ministri i Drejtësisë, Aberald Tahiri po angazhohet për pezullimin e tarifën 100 për qind në produktet serbe dhe në ruajtjen e raporteve të mira me SHBA-të.

“Unë vet kam votuar këtë taksë, por tani është koha që të kalojmë në planin B. E ky plan është propozimi i z. Kadri Veseli për suspendimin e kësaj takse”, ka thënë Tahiri.

Edhe Bekim Haxhiu, po ashtu nga Partia Demokratike e Kosovës konsideron se kryeministri Haradinaj nuk do të lejojë që raportet me SHBA-të të rrezikohen dhe se duhet hapur rrugën dialogut me Serbinë nga i cili Kosovë nuk duhet të frikësohet.

“Nuk kemi pse të frikësohemi nga dialogu me Serbinë, kur në krahun tonë janë partnerët tanë, me të cilët e kemi arritur lirinë dhe kemi dalur fitues. Ne kemi nevojë që të përfundojnë çështjet e hapura me Serbinë. Deputetët në Kuvend nuk jemi për të votuar marrëveshje kundër interesit të Kosovës”, përfundoi Bekim Haxhiu.

Analistët kosovarë thonë se partitë politike të pozitës dhe të opozitës nuk janë të disponuara për mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme, dhe konsiderojn se nuk do të kishte sukses as krijimi i Qeverisë teknike, propozim ky që shumica e partive politke e shikon me dyshim, e zgjidhje e vetme racionale shihet në lëshimin pe të kryeministrit i cili do të pezullonte vendimin mbi taksat.

