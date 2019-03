Me mosekzistimin e marrëveshjes humbin të dy palët

Stejt Departamenti amerikan ka njoftuar se nënsekretari amerikan për cështje politike David Hale këtë javë do të qëndrojë në Kosovë dhe Serbi, e do të takohet me zyrtarët e të dyja vendeve, për të theksuar mundësinë historike për arritjen e një marrëveshjeje gjithëpërfshirëse për normalizimin e raporteve me Serbinë dhe për të kërkuar masa që të arrihet një gjë e tillë.

Javëve të fundit, pas arritjes së Marrëveshjes së Prespës, zyrtarët amerikanë janë shumë aktivë në synimin që të zgjidhin edhe një konflikt të ngrirë në Ballkanin Perëndimor – mes Kosovës dhe Serbisë.

Dialogu i cili mes këtyre dy vendeve ka zgjatur më shumë se gjashtë vjet, është ndërprerë në nëntor të vitit të kaluar, pasi që Qeveria e Kosovës vuri taksat në importin e mallrave nga Serbia dhe pasi Beogradi zyrtar kushtëzoi vazhdimin e dialogut me pezullimin e këtij vendimi Me qëllim të zhbllokimit të procesit të dialogut, presidenti amerikan Donald Trump u dërgoi letra kryetarëve të Kosovës dhe të Serbisë, e në Kosovë javën që shkoi qëndruan edhe zyrtarët e Këshillit për Siguri Kombëtare të Shtëpisë së Bardhë. Analistët kosovarë presin se që diplomati David Hale të bëjë presion edhe më të madh ndaj Qeverisë së Kosovës, me qëllim që sa më parë t’a suspendojë vendimin mbi taksën në mënyrë që të vazhdojë dialogu në Bruksel.

Nga ana tjetër, gazeta online “Express” ka shkruar se në bisedë me një zyrtar të qeverisë amerikane, ai ka kërkuar suspendimin e përkohshëm në importin e produkteve serbe në mënyrë që të vazhdojë dialogu në Bruksel, e nga Serbia që të jetë konkstruktive në këtë proces. I njëjti zyrtar ka theksuar se nuk ekziston ndonjë afat i caktuar kur Qeveria e Kosovës duhet ta marrë një vendim të tillë, por se do të ishte mirë që kjo të bëhet sa më shpejtë. Si thekson “Express”, zyrtari amerikan ka deklarur se Shtetet e Bashkuara të Amerikës (SHBA) janë të interesuara që marrëveshja mes Kosovës dhe Serbisë të arrihet deri më 31 dhjetor 2019.

“Pozicioni ynë është se nuk ka vija të kuqe. Ne nuk themi se nuk duhet të diskutohet çështja e shkëmbimit të territoreve. Disa qeveri evropiane e thonë këtë”, ka deklaruar ky zyrtar amerikan, duke bërë me dije se ekzistojnë dallimet mes SHBA-ve dhe vendeve të QUINT-it rreth dialogut, por edhe se të gjithë pajtohen se ai duhet vazhduar.

Në artikullin në “Express” tutje thuhet se zyrtari amerikan ka theksuar se SHBA-të janë fuqimisht të involvuara në këtë proces dhe se SHBA-të në këtë fazë nuk përkrahin ndonjë konferencë ndërkombëtare, por bisedimet të cilat i ndërmjetëson Bashkimi Europian (BE). Ai ka shtuar se nga kryetari serb Aleksandar Vučić është kërkuar që në këtë proces Serbia t’a njeh Kosovën, duke refuzuar mundësinë e përfshirjes së Rusisë në procesin e dialogut, duke theksuar se kjo nuk do të sjellte asgjë të mirë.

Ky zyrtar amerikan po ashtu e ka hedhur poshtë mundësinë që kryetari i Kosovës, Thaçi dhe ai i Serbisë, Vučić të kenë arritur ndonjë marrëveshje deri më tash, e duke komentuar “planin prej 22 pikash” që është përmendur në media, ai është përgjigjur se deri më tash ka parë shumë letra të tilla. Ai po ashtu ka theksuar se SHBA-të seriozisht i kuptojnë paralajmërimet për destabilizimin e rajonit në mënyrë që të vijë tek ndryshimi i kufijve.

E përditshmja “Koha ditore” po ashtu njofton se po ashtu kishte pasur bisedë me zyrtarin amerikan dhe se ai kishte deklaruar se në në afat më të gjatë askush nuk mund t’i prishë marrëdhëniet mes Kosovës dhe SHBA-ve, por edhe ka shtuar se kjo nuk do të thotë se duhet treguar mosdëgjueshmëri të ndërsjellë. Sipas gazetës “Koha Ditore”, ai kishte përmendur tre aspekte në të cilat SHBA-të nuk e kanë ndryshuar qëndrimin. Këto janë paqja dhe stabiliteti rajonal, për të cilën kërkohet normalizimi i marrëdhënieve me Serbinë, sundimi i rendit dhe ligjit, lufta kundër krimit të organizuar, sikundër edhe zhvillimi ekonomik i Kosovës.

Mediat kosovare njoftojnë edhe rreth thirrjes së zyrtarit amerikan i cili më 18 mars duhet t’a marrë funksionin e ndihmës sekretarit të shtetit për Europë dhe Euroazi, Philip Reeker, i cili ka ftuar Prishtinën që të heq taksën në produktet nga Serbia, e Beogradi të fokusohet në interesin strategjik, në vend që të jetë agresiv në refuzimin e Kosovës.

Reeker ka marrë pjesë në seminarin dyditor për sigurinë, raportet rajonale dhe zhvillimin ekonomik – “Ballkani 360”.

Në fjalimin e tij, ai ka theksuar se SHBA-të e kuptojnë frustrimin edhe dëshirën e qytetarëve që të kontrollojnë fatin e vet dhe të avancojnë integrimin e Kosovës në sistemin ndërkombëtar, dhe ka shtuar se nuk vihet në pyetje mbështetja e pavarësisë dhe sovranitetit të Kosovës, shkruan “Nezavisni vesnik” në edicionin online.

“SHBA-ja ka investuar shumë në suksesin e Kosovës si shtet i pavarur, multietnik dhe sovran. Ne qëndrojmë pas jush në vazhdimësi. Por, në disa raste ne kemi ardhur te ju me kërkesa të rëndësishme dhe kjo është njëra prej këtyre herëve. SHBA-ja, ndoshta mikja juaj më e afërt strategjike, beson se arritja e një marrëveshje me Serbinë është e vetmja rrugë që Kosova të shkojë përpara…. Është fatkeqësi dhe e habitshme që akoma kemi mosmarrëveshje serioze me Qeverinë e Kosovës për këtë çështje. Kam frikë se Kosova dëmton marrëdhëniet tona bilaterale, marrëdhënie të cilën ne e vlerësojmë shumë”, tha Reeker.

Reeker po ashtu ka thënë se Kosova dhe Serbia duhet të pyeten cila është alternativa e normalizimit të marrëdhënieve, duke vlerësuar se të dy vendet do të humbasin më së shumëti nga konflikti i ngrirë, meqë mosekzistimi i marrëveshjes do të thotë zvogëlim i sigurisë, zhvillim i ngadalëduar ekonomik dhe ngrirje e aspiratave për bashkim me BE-në.

Siç njoftojnë media kosovare, pos zyrtarit amerikan Hale, në fillim të javës në Kosovë do të qëndrojnë edhe dy këshilltarët kryesorë për politikë të jashtme, të kancelares gjermane Angela Merkel, Matthias Luettenberg dhe Jan Hecker.

Ata do të takohen me kryetarin e Kosovës, Hashim Thaçi dhe kryeministrin, Ramush Haradinaj, e në fokus të bisedave do të jetë vendimi mbi taksat dhe dialogu me Serbinë. Mediat theksojnë se qëndrimi i Qeverisë gjermane, për dallim nga ajo amerikane, ishte më i “balancuar”, meqë nga Kosova është kërkuar suspendimi i vendimit mbi taksat, e nga Serbia që të ndërprejë me kampanjën negative kundër anëtarësimit të Kosovës në organizatat ndërkombëtare.

Në ndërkohë, kryetari serb, Aleksandar Vučić ka deklaruar për agjencinë italiane ANSA se Serbia dhe Kosova duhet të arrijnë një zgjidhje kompromisi.

“Nuk mund ta njohim Kosovën e të mos marrin asgjë nga ana tjetër. Për dallim nga liderët kosovarë të cilët për çdo ditë i gënjejnë qytetarët e tyre me premtime joreale se Prishtina do t’i fitojë të gjithat, e Beogradi asgjë, unë kam obligim që serbëve t’u spjegojë rëndësinë e kompromisit i cili nuk paraqet disfatë por fitore. Fitore për të ardhmen e Serbisë”, ka theksuar Vučić.

Ndryshe, opozita kosovare haptas i kundërvihet idesë së kryetarit të Kosovës, Hashim Thaçi rreth çfarëdo ndryshimi të kufijve. Lideri i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Isa Mustafa ka theksuar se Kosova aktualisht gjendet në një situatë shumë të vështirë duke akuzuar për këtë Ramush Haradinajan dhe Hashim Thaçin.

“Presidenti sillet sikur Kosova është pronë e tij, dhe shprehet se do ta ndryshojë Kushtetutën, se do ta bashkojë Luginën e Preshevës, thuajse Kosova me Kushtetutë është harmonika e presidentit. Me këtë në një formë edhe bën shkelje kushtetuese sepse dihet kush me Kushtetutë mund t’i bëjë këto ndryshime”, tha Mustafa.

Thaçi dhe Haradinaj vazhdojnë më akuza të ndërsjella për shak të mospajtimeve me SHBA-të. Thaçi thotë se marrëdhëniet me amerikanët janë lëkundur meqë Haradinaj hedh poshtu pranimin e këshillave të tyre dhe të suspendojë vendimin mbi taksën në produktet serbe, e Haradinaj se Thaçi ka tentuar t’i mashtrojë qytetarët e Kosovës me inciativën e tij për ndryshimin e kufijve, si zgjidhje përfundimtare për arritjen e marrëveshjes gjithpërfshirëse me Serbinë.

KosovaLive – Violeta Oroshi Berishaj