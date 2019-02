Mbyllja e Google+: Gjithçka që duhet të dini

Google më në fund po e mbyll rrjetin social që e krijoi në një përpjekje të pafat për të luftuar kundër Facebook. Google+ do të mbyllet përgjithmonë me 2 prill kur të gjitha profilet dhe faqet do të fshihen.

Çfarë do të fshihet?

Çdo faqe e Google+ që keni krijuar si dhe të gjitha fotot dhe videot që keni ruajtur në arkivin a albumeve. Fshirja nuk ndikon te shërbimet e tjera të Google. Llogaria juaj në Google që është e lidhur me shërbimet si Gmail, YouTube dhe Maps do të vazhdojë të funksionojë por llogaria juaj e Google+ që është përdorur vetëm për këtë rrjet social do të fshihet.

Si ta dini nëse keni një llogari në Google+?

Nëse keni një llogari, Google do t’u dërgojë një email – deri tani ndoshta edhe ua ka dërguar – duke ju treguar se “llogaria juaj personale në Google+ do të mbyllet më 2 prill 2019”.

Pse po e bën këtë Google?

Shpjegimi zyrtar i kompanisë është që ka vendosur ta mbyll faqen “për shkak të përdorimit të ulët dhe të sfidave të përfshira në mirëmbajtjen e një produkti të suksesshëm që përmbush pritjet e konsumatorëve”. Ndoshta këto sfida kanë të bëjnë me një publikim të dhënash në rrjetin social që u zbulua në mars të vitit 2018 por nuk u tregua për gjashtë muaj. Ky publikim “ka mundësi që ka prekur deri në 50,000 llogari” duke lejuar aplikacione të palës së tretë të kenë qasje në informacione të shënuara si private, edhepse Google tha se nuk ka gjetur “asnjë dëshmi që ndonjë e dhënë nga profilet është keqpërdorur”.

Nëse përdorni Google+, si t’i ruani përmbajtjet e ngarkuara?

Google ka një faqe të cilën mund ta vizitoni për të shkarkuar të gjitha të dhënat nga Google+ dhe t’i ngarkoni në ndonjë rrjet tjetër social.