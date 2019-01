Mbështetje për SBASHK nga Sindikatat e Arsimit të Evropës

SBASHK-u ka informuar me kohë Komitetin e Unionit të Sindikatave të Arsimit të Evropës (ETUCE) me seli në Bruksel për gjenden në arsimin e Kosovës dhe për angazhimet që janë duke u bërë për realizimin e kërkesës legjitime për përmirësimin e koeficienteve për tërë sektorin e arsimit në projektligjin e pagave.

Duke e parë se dialogu nuk po jep rezultate, SBASHK-u është detyruar që duke respektuar zërin e anëtarësisë të përgatit për grevë të përgjithshme dhe për këtë ka informuar ETUCE-n.

Drejtorja gjenerale e Komitetin të Unionit të Sindikatave të Arsimit të Evropës (ETUCE), që numërojnë 11 milionë anëtarë, Suzan Flocken, në emër të gjithë sindikatave të arsimit të Evropës ka përsëritur mbështetjen e fuqishme për SBASHK-un duke shtuar se ETUCE do të kërkojë nga Qeveria e Kosovës të përmbush dhe zbatojë premtimet në mënyrë që koeficientet për gjithë të punësuarit në sektorin publik të arsimit të ngriten për 30%.

Drejtorja gjenerale e Komitetin të Unionit të Sindikatave të Arsimit të Evropës (ETUCE), Suzan Flocken është shprehur se do ta monitorojnë situatën dhe do të vazhdojnë me mbështetjen për SBASHK-un.