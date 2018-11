Masa reciproke, akuza reciproke…

Vendimin e fundit të Qeverisë së Kosovës që ta rris taksën në importin e produkteve nga Srbia dhe Bosnjë-Hercegovina për 100 për qind, e ka kritikuar ashpër përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian (BE), Federica Mogherini e cila konsideron se ai nuk është në harmoni me Marrëveshjen mbi Tregtinë e Lirë në Evropën Qendrore (CEFTA) dhe në kundërshtim me Marrëveshjen mbi Asociim-Stabilizimin mes Kosovës dhe Serbisë, duke kërkuar që kjo masë të hiqet urgjentisht.

Një mendim të ngjashëm ka shprehur edhe komesari i BE-së për zgjerim, Johannes Hahn, i cili në Twiter ka shkruar se me një vendim të tillë shkelet marrëveshja mbi tregtinë e lirë.

“Ky akt, i cili po ashtu i sjell dëm konsumatorëve dhe biznesmenëve kosovarë, duhet të tërhiqet menjëherë. Kosova kryeson me CEFTA-n dhe për këtë arsye ka përgjegjësi të veçantë. Do të marr pjesë në ‘Javën e CEFTA-s’ javën që vjen, në Prishtinë dhe pres që kjo do të zgjidhet deri atëherë”, ka theksuar Hahn.

Mirëpo, gjykuar sipas deklaratave, kryeministri Ramush Haradinaj nuk mendon ta tërheq së shpejti vendimin mbi rritjen e taksës në produktet nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, duke theksuar se në fakt Serbia me vite shkel Marrëveshjen CEFTA, kur është në pyetje qarkullimi dhe trajtimi i mallrave të cilat Kosova eksporton në Serbi, meqë nuk i respekton rregullat mbi burimet e produkteve dhe bashkëpunimin e administratës doganore, sikur edhe se i përdorë vulat “paralele”, me të cilat nuk e njeh Kosovën.

Në seancën e Qeverisë, Haradinaj deklaroi se këto masa do të duhej të mbeteshin në fuqi deri në pranimin e pavarësisë së Kosovës nga Serbia.

Nga ana tjetër, vendimet e saj për rritjen e taksës në importin e produkteve serbe Qeveria e Kosovës arsyeton edhe me mospërmbushjen e marrëveshjeve të Brukselit nga ana e Serbisë, përfshirë edhe atë për mospengimin e Kosovës që të anëtarësohet në organizat ndërkombëtare.

“Edhe Bashkimi Evropian edhe Uashingtoni duhet ta kuptojnë se nuk mund të tolerojnë Serbinë në qëndrimin e saj agresiv ndaj Kosovës, pastaj në një mashtrim ordiner të kinse dialogut i cili është shkatërrimtar për Kosovën, meqë Serbia nuk e shfrytëzon dialogun për normalizimin e raporteve, por për të na shkaktuar se më shumë dëm,” ka theksuar Haradinaj.

Haradinaj nuk fsheh se taksat në importin e produkteve serbe janë marrë edhe për shkak të mosanëtarësimit të Kosovës në Interpol, duke theksuar se përgjegjësinë për këtë e kanë institucionet kosovare dhe politikat dhe interesat gjeostrategjike të vendeve caktuara anëtare të kësaj organizate, por si fajtor kryesor e ka “shpallur” Serbinë e cila ka lobuar tek anëtarët e Interpolit që të mos votojnë për pranimin e Kosovës.

Megjtihatë, kryetari serb Aleksandar Vučić konsideron se Prishtina zyrtare nuk i ka marrë këto vendime për shkak të angazhimit të Serbisë në pengimin e anëtarësimit në Interpol, por konsideron se pas kësaj qëndrojnë synimet krejtësisht të tjera. Së pari, që përmes presionit të fuqishëm të sjellë Serbinë në një kapitulim pa kusht dhe drejt pranimit të plotësishëm të pavarësisë së Kosovës. Së dyti, në ndërprerjen absolute të tregtisë dhe tek një dëbim i qetë e i shpejtë etnik të serbëve nga veriu dhe jugu i Kosovës. Si arsye të tretë, ai thekson presionin mbi bashkësinë ndërkombëtare që Kosovës t’i lejohet liberalizimi i vizave dhe së fundi që të tregojë se janë ajo është në gjendje të shkaktojë tensione dhe destabilizim.

Vučić i cili ka përshëndetur reagimin e Federica Mogherini-t, planifikon të takohet edhe me serbët e Kosovës në mënyrë që të harmonizohen hapat e përbashkët, si përgjigje ndaj vendimeve të Qeverisë së Kosovës.

“Le të shohim se si ne mund të ndihmojmë për ta kapërcyer këtë krizë të vështirë. Ne kemi rënë dakord që të gjitha organet tona të jenë në gatishmëri për t’iu përgjigjur lëvizjeve të autoriteteve të Prishtinës”, ka deklaruar Vučić dhe ka kërkuar nga Qeveria e Kosovës që ta tërheq vendimin mbi rritjen e taksave, që të bisedojnë rreth të gjitha çështjeve në mënyrë që të arrihet deri te zgjidhja përfundimtare për të dyja palët.

Ekonomistët kosovarë konsiderojnë se nga ky vendim i Qeverisë së Kosovës pasoja më të mëdha do të ketë ekonomia e Serbisë sesa ajo e Kosovës, sidomos nëse mbetet më gjatë në fuqi. Ata parashikojnë se qytetarët e Kosovës do të mund të ballafaqoheshin me rritjen e çmimeve të prodhimeve elementare, që mund të ndikojë në standardin e një pjese të banorëve me të ardhura më të ulëta, por nga ana tjetër konsiderojnë se prodhimi i Serbisë mund të bjerë dukshëm, nëse nuk gjenden tregjet e reja, që për pasojë do të kishte edhe zvogëlimin e numrit të të punësuarve dhe një rënie drastike të dinarit.

Qeveria e Kosovës ka kërkuar nga furrtarët të mos e ngrisin çmimin e bukës, meqë do të dënohen nga inspekcioni i tregut, e ekonomistëve u kanë sygjeruar të kërkojnë tregje të reja nga të cilat do të importonin lëndën e parë dhe prodhimet e domosdoshme për konsum të gjerë.

Pronari i kompanisë “Migros Group”, Skender Rexhepi konsideron se para marrjes së këtij vendimi institucionet e Kosovës, megjithatë është dashur ta bëjnë një analizë dhe t’i informojnë me kohë lidhur me një vendim të këtillë.

Duke folur në televizionin T7, Rexhepi është shprehur se Qeveritë tona duhet të kenë strategji afatgjate të zhvillimit, se duhet të kemi biznese më të shëndosha që i paguajnë të gjitha taksat shtetit dhe se bizneset nuk duhet sjellur në situata të pakëndshme.

Biznesmeni i njohur kosovar, Ramiz Kelmendi, pronar i kompanisë ETC ka deklaruar për të njëjtën media se do të vazhdojë të importojë mallra nga Serbia, meqë në raport me importin e përgjithshëm të kompanisë së tij, kjo arrin vetëm 5 për qind, por ka theksuar se do të respektojë vendimet e Qeverisë, duke rekomanduar që ato duhet të jenë, si është shprehur, të “gjakftohta”.

Aleanca Kosovare e Bizneseve, sikur edhe ajo e prodhuesve kosovar, mbështesin në tërësi vendimin e Qeverisë së Kosovës duke konsideruar se ky është rasti i mirë edhe për plasmanin më të mirë të produkteve të prodhuesve vendor.

Agim Shahini, kryetar i Aleanca Kosovare e Bizneseve po ashtu konsideron se çmimet e prodhimeve, nëse vazhdon importi nga Serbia, do të rriten, por se duhet kërkuar tregje alternative, sikur janë Shqipëria, Maqedonia apo tregjet me të cilat tashmë ekziston bashkëpunimi.

Sipas tij, kjo është përgjigje e institucioneve shtetërore ndaj bllokadës që po e bën Serbia në skenën ndërkombëtare kundër Kosovës në të gjitha fushat. Ai ka thënë se rritjen e taksave dhe blokadën totale të importit nga Serbia, qytetarët e Kosovës duhet ta kuptojnë si “akt patriotik” që do ta gjunjëzojë Serbinë.

Analistët kosovarë nuk e përjashtojnë mundësinë që masat e Qeverisë së Kosovës do të ndikojnë në dialogun Kosovë-Serbi, i cili me qëllim të normalizimit të raporteve po zhvillohet në Bruksel dhe i cili sipas tyre edhe ashtu është në krizë.

Nga fillimi i muajit, kur Prishtina zyrtare mori vendimin mbi rritjen prej 10 për qind të taksës në produktet nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, Vućič porositi se nuk do të ketë vazhdim të dialogut derisa kjo masë të mos tërhiqet. Së dyti, zëvendës-ministri, Fatmir Limaj paralajmëroi se Qeveria mund të sjellë edhe një masë reciprociteti, sipas së cilës automjetet nga Serbia gjatë hyrjes në Kosovë duhet t’i ndërrojnë tabelat me ato të përkohshme, siç vlen për automjetet nga Kosova që hyjnë në Serbi. Si arsye të tretë, theksojnë faktin se kryetari i Kosovës, Hashim Thaçi tash një kohë lobon tek bashkësia ndërkombëtare rreth idesë së “korrigjimit të kufijve” me Serbinë.

Ndryshe, kryetari i Kosovës, Thaçi e ka kritikuar vendimin e parë të Qeverisë mbi ngritjen prej 10 për qind të taksës në produktet nga Serbia, e kryeministri Haradinaj ka pranuar se raportet e tij me Thaçin janë ashpërsuar për shkak të mospajtimit rreth idesë për korrigjimin e kufijve me Serbinë dhe se se nuk e kishte konsultuar rreth ngritjes së taksave në produktet nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina.

Vendimin e Qeverisë e përkrahin edhe përfaqësuesit e opozitës, duke theksuar se ajo ka mundur të merret shumë më herët, e Milan Rakić, lider i Lista Srpska, deputetët e së cilës nuk u paraqitën në seancën e Kuvendit, ka theksuar se rritja e taksave në produktet serbe është “thirrje jozyrtare për luftë”.

“Nëse nuk ndalet kjo çmendi, populli serb nuk do të ketë mundësi të jetojë tutje në Republikën e Kosovës, Kjo është arsyeja për një reagim të menjëhershëm dhe për ndihmë nga Beogradi. Do të gjejmë mënyrën si të mbrohemi nga një dhunë e tillë. Për këtë arsye shpresojmë në mbështejten e mbarë Serbisë,” ka thënë Rakić.

Ekspertët kosovarë të çështjeve ekonomike, nga ana tjetër, tërheqin vërejtjen se me rritjen e taksave në produktet serbe mund të vijë deri te shtimi i kontrabandës, sidomos në veri të Kosovës dhe se me atë rast do të përfitojnë vetëm kriminelët dhe grupet kriminale, meqë në atë pjesë të Kosovës është i kufizuar qarkullimi dhe veprimi i strukturave të caktuara të sigurisë të Kosovës.

Ndryshe, sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, vitin që shkoi Serbia eksportoi në Kosovë mallra në vlerë 450 milionë euro, e nga Kosova importoi produkte në vlerë vetëm 48 milionë euro. Ekspertët e ekonomisë vlerësojnë se në dhjetë vitet e fundit Serbia ka plasuar në tregun kosovar mallra në vlerë gati 5 miliardë euro.

Zyrtarët kosovar nuk përjashtojnë mundësinë e presionit më të madh të disa qarqeve të caktuara ndërkombëtare, me qëllim të ndërprerjes së masave ndaj produkteve nga Serbia. Mbetet të shihet nëse do të lëshohet pe para presioneve të tilla eventuale apo edhe tutje do të insistohet në zbatimin e masave të recpricitetit me Serbinë. Në këtë kontekst kryeministri Haradinaj ka deklaruar se i ka dërguar letër Federica Mogherini-t dhe të gjithë ambasadorëve në Kosovë, përmes së cilës i ka njoftuar për mosrespektimin e marrëveshjes mbi tregtinë nga ana e Serbisë dhe ka theksuar se Qeveria e tij i ka sjellur këto masa me qëllim të mbrojtjes së interesave të Kosovës.

KosovaLive – Violeta Oroshi Berishaj