Masa plotësuese i ashpërson tutje raportet tregtare me Serbinë

Ministri për Tregti dhe Industri Kosovës, Endrit Shala pas paraqitjes së qytetarëve dhe pasi Inspekcioni i Tregut e konfirmoi gjendjen, ka sjellur një Urdhëresë me të cilën ndalohet shitja apo hyrja në Kosovë e artikujve ushqimor në etiketat e të cilave shkruan “Kosovë/o dhe Metohi”, “Kosovë/o UNMIK”, “Kosovo/a Rezoluta 1244” ose çfarëdo mbishkrimi tjetër që nuk përmban emërtimin zyrtar “Republika e Kosovës”.

Shala i ka rekomanduar Inspekcionit të Tregut që të kërkojë nga operatorët ekonomik që të ndërprerjnë shitjen e prodhimeve që mbajnë etiketa të tilla dhe t’i heqin nga qendrat tregtare, e nga Doganat e Kosovës që të mos lejohet hyrja e mallit që nuk është në harmoni me Urdhëresën e sjellur.

Në dy javët e fundit ky është vendimi i dytë që e sollën instituticonet kosovare e që kanë të bëjnë me importin e mallrave, kryesisht nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Para dy javësh Qeveria e Kosovës mori vendimin për rritjen 10 për qind të taksës në importin e gjitha mallrave nga këto dy vende, që sipas informatave nga Doganat e Kosovës, si rrjedhojë pati zvogëlimin e importit për madje 50 për qind vetëm në javën e parë nga fillimi i implementimit të taksave më të larta. Pas urdhëresës së fundit të ministrit Shala, nuk përjashtohet mundësia që importi i një numri të konsiderueshëm të produkteve nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, por edhe nga Greqia, në produktet e të cilave në të shumtën e rasteve gjenden etiketat kontestuese, sërish të shënojë rënie.

Ministri për Tregti, Turizëm dhe Telekomunikacion i Serbisë, Rasim Ljajić dhe ministri për Tregti dhe Marrëdhënie Ekonomike me Jashtë i Bosnjë-Hercogvinës, Mirko Šarović vendimin më të ri të ministrit kosovar Shala e kanë vlerësuar si vazhdimësi e radikalizimit të marrëdhënieve tregtare në rajon dhe se në këtë mënyrë instituticonet e Kosovës po vetëpërjashtohen nga Marrëveshja mbi Tregtinë e Lirë në Evropën Qendrore (CEFTA).

Dy ministrat janë takuar dje në Sarajevë për t’u marrë vesh për hapat e përbashkët që do t’i ndërmarrin lidhur me vendimin e Qeverisë së Kosovës për rritjen 10 për qind të taksës për importin e të gjitha produkteve nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina.

Ajo që tani është e qartë është se të dy ministrat nuk do të marrin pjesë në mbledhjet e trupave punues të CEFTA-s, që këtë javë do të mbahen në Prishtinë, sikur edhe në tabimim ministror “Java e CEFTA-s”, që po ashtu do të mbahet në Prishtinë, më 3 dhjetor. Siç kanë paralajmëruar, ky vendim i tyre do të vlejë përderisa Qeveria e Kosovës të mos e tërheq vendimin mbi rritjen e taksës së importit.

Dy ministrat në ndërkohë u janë drejtuar edhe ndërmjetësës së Bashkimit Evropian në dialogun Kosovë-Serbi në Bruksel, Federica Mogherini, komesares për tregti të BE-së, Cecilia Malmström, shefit të UNMIK-ut në Kosovë, Zahir Tanin, ministrit për Marrëdhënie Ekonomike dhe Energjetikë të Gjermanisë, Peter Altmaier dhe këshilltarit për Tregti në kabinetin e presidentit amerikan, Robert Lighthizer, me kërkesë që të bëhet presioni mbi Prishtinën zyrtare që ta tërheq vendimin mbi rritjen e taksës së importit, duke pohuar se me këtë është vënë në pyetje funksionimi i mëtejemë i CEFTA-s, sikur edhe parimet e proklamuara të krijimit të hapësirës së përbashkët ekonomike në Ballkanin Perëndimor.

Kryeministrja e Serbisë, Ana Brnabić e cila para disa ditësh, së bashku me kryeministrat e vendeve të Ballkanit Perëndimor, mori pjesë në tubimin që e kishte thirrrur kancelari austriak dhe kryesuesi i BE-së, Sebastian Kurtz, në një konferencë për shtyp deklaroi se Prishtina e kishte shkelur marrëveshjens e CEFTA-s.

“Kjo paraqet diskriminimin e qartë të të gjithë asaj që është serbe. Shpresojmë se në të ardhmen do të jemi në gjendje të implementojmë marrëveshjen, që do të mundësojë vazhdimin e bisedimeve rreth asaj se çfarë mund të arrijmë së bashku”, deklaroi mes tjerash Brnabić.

Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj, duke u përgjigjur këtyre akuzave në të njëjtën konferencë për shtyp, tha se ky hap i Kosovës pasoi për shkak të trajtimimit shumëvjeçar të pabarabartë të mallrave kosovare në Serbi dhe në Bosnjë Hercegovinë.

Siç tha ai, asnjë produkt nuk ka mundur të shkojë në Serbi e Bosnjë-Hercegovinë, pa pengesa financiare, ndërsa nga ana tjetër përmendi bashkëpunimin e mirë me vendet e tjera, me të cilat nuk ka pengesa tarifore dhe shprehu gatishmërinë e Kosovës për forcimin e marrëdhënieve me të gjithë fqinjtë.

Ndryshe, derisa nuk ishte sjellur vendimi mbi rritjen e taksës në importin e mallrave nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, nga fillimi i vitit deri më 15 tetor, Kosova importoi nga Serbia produkte në vlerë 360 milionë euro, e eksportoi në Serbi mallra në vlerë prej vetëm 23 milionë euro.

Kështu deklaroi zëdhënësi i Doganave të Kosovës, Adriatik Stavileci, i cili theksoi se ky trend i importit të mallrave nga Serbia për çdo vit rritet për mbi 5 për qind.

Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, gjatë 10 muajve të këtij viti Kosova ka eksportuar produkte në vlerë 36,6 milionë euro, ndërkohë që importi kapi vlerën e 293,9 milionë eurove.

Në muajin shtator, eksporti i Kosovës në vendet anëtare të CEFTA-s arriti vlerën 15 milionë euro, respektivisht 41.1 për qind të eksportit të gjithmbarshëm, prej të cilave 17 për qind u importuan në Shqipëri, 11 për qind në Maqedoni, 6.9 për qind në Serbi dhe 3,6 për qind në Malin e Zi.

Në të njëjtën periudhë, Kosova importoi mallra në vlerë 82,2 milionë euro dhe këtë më së shumti nga Serbia – 12,8 për qind, Shqipëria – 6,7 për qind, Maqedonia 5,4 për qind dhe Bosnjë-Hercegovina – 2,6 për qind.

Në Kosovë nga Serbia importohen thuajse të gjitha mallrat e produktet, e sidomos artikujt ushqimorë. Sipas disa vlerësime, çdo vit importohet 94 për qind e grurit.

Nga fillimi i zbatimit të taksës 10 për qind në produktet nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, në disa qytete të Kosovës, si në Prizren dhe Kaçanik, është ngritur çmimi i bukës, e ekspertët ekonomik nuk e përjashtojnë një trend të tillë edhe në qytetet e tjera. Në veri të Kosovës, ku kryesisht jetojnë serbët, qumështi dhe produktet nga qumështi janë shtrenjtuar 10 për qind vetëm një ditë pas marrjes së vendimit.

Rritja e taksës në import të produkeve nga Serbia është një vendimin i rrallë i Qeverisë që nuk është kritikuar, sidomos nga opozita, përderisa disa deputetët konsiderojnë se “embargoja” në mallrat nga Serbia do të duhej të ishte edhe më e ashpër.

Në këtë kontekst, 13 deputetët kanë kërkuar nga kryesia e Kuvendit caktimin e një seance parlamentare ku do të debatohej rreth nevojës për vënien e sanksioneve ekonomike dhe politike ndaj Begoradit, si masë reciprociteti.

Deputeti i pavarur, Korab Sejdiu ka deklaruar se “agresioni i Serbisë ndaj Kosovës është ashpërsuar sidomos kohëve të fundit dhe se Kosova duhet të përgjigjet ashpër”.

“Thjeshtë, e drejta e Kosovës për t’u vetëmbrojtur nga agresioni i drejtpërdrejtë i Serbisë mbizotëron çfarëdo obligimi ndërkombëtar që Kosova mund të ketë marrë përmes marrëveshjeve bilaterale apo multilaterale”, tha Sejdiu.

Pas “aktivitetit” të shefit të diplomacisë serbe, Ivica Dačić që vendet që e kanë njohur pavarësinë e Kosovës t’i tërheqin vendimet e tyre dhe pas lobimit të Beogradit zyrtar drejt pengimit të anëtarësimit të Kosovës në institucionet ndërkombëtare, Qeveria e Kosovës para dy javësh mori vendimin mbi rritjen e taksës në importin e produkteve nga Serbia (dhe Bosnjë-Hercegovina) me arsyetimin se “me me milionat që fiton nga importi në Kosovë, ajo (Serbia) zbaton propagandën kundër Kosovës”.

