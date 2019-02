Mark Hollis, ylli i Talk Talk, ka vdekur

Mark Hollis, këngëtari kryesor i grupit të 80ta Talk Talk, ka vdekur në moshën 64 ka konfirmuar menaxheri i tij.

“Fatkeqësisht është e vërtetë”, tha Keith Aspden. “Mark ka vdekur pas një sëmundje të shkurtër, prej të cilës ai kurrë nuk u shërua”.

Talk Talk arritën një sukses të madh me hitet e tyre ‘It’s My Life’ dhe ‘Such a Shame’, por u bë gjithnjë e më shumë izoluese dhe eksperimentale me kalimin e kohës.

Pasi publikoi albumin e tij solo në vitin 1988, Hollis la muzikën pas dhe u largua nga jeta publike.

Kur u pyet për vendimin e ti, ai kishte thënë: “Unë zgjedh familjen time. Ndoshta të tjerët mund ta bëjnë atë, por unë nuk mund të shkoj në një turne dhe të jem baba i mirë në të njëjtën kohë”.

Publikimi i tij i fundit ishte një album solo, gjithashtu i quajtur Mark Hollis, në vitin 1998.

Keith Aspden tha se “ai ende është duke u munduar ta pranonte faktin” që kolegu i tij ka vdekur.