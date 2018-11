Margaret Atwood lajmëron vazhdimin e “The Handmaid’s Tale”

Margaret Atwood ka lajmëruar vazhdimin e romanit feminist disutopik “The Handmaid’s Tale” i cili do të titullohet The Testaments dhe do të publikohet në shtator të vitit 2019.

“Të dashur lexues”, tha Atwood në një konferencë për shtyp. “Çdo gjë që më keni pyetur për Gilead dhe punimet e fshehta është inspirim për këtë libër. Epo, gati çdo gjë! Pjesa tjetër e inspirimit është bota në të cilën jetojmë”.

Margaret Atwood: ‘Unë nuk jam profeteshë. Fantashkenca është me të vërtetë për të tashmen’.

Romani ka shitur më shumë se 8 milionë kopje në Angli dhe ka tërhekur më shumë lexues viteve të fundit për shkak të lidhshmërisë me diskutimet e tanishme mbi ngacmimet seksuale, të drejtat për abort dhe rritjen e politikanëve popullist si Donald Trump. Suksesi i madh i serialit të bazuar në këtë roman gjithashtu ka ndihmuar në shtimin e lexuesve.

The Testaments do të vendoset 15 vite pas skenës së fundit të “The Handmaid’s Tale” dhe do të tregohet nga tre personazhe femra. Nuk do të lidhet me versionin televiziv i cili ka vazhduar ngjarjen përtej romanit të Atwood i shkruar në vitin 1985.