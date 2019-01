Man Booker Prize kërkon një sponsor të ri

The Man Booker Prize po kërkon një sponsor të ri pasi kompania Man Group njoftoi se po përfundon marrëdhënien e saj 18-vjeçare me çmimin më prestigjioz të Britanisë.

The Booker Prize Foundation tha se administruesit e besuar e tij ishin tashmë në diskutim me një sponsor të ri “dhe janë të sigurt se financimi i ri do të jetë gati për vitin 2020”. Ai shtoi: “Ndërkohë dy çmimet do të zhvillohen si zakonisht këtë vit.”