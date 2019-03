Malta mbështet Kosovën për anëtarësim në organizata ndërkombëtare

Republika e Maltës vazhdon të qëndrojë përkrah Kosovës në rrugëtimin tonë evropian, duke qenë ndër shtetet më mbështetëse në BE, si për liberalizim të vizave ashtu edhe për integrimin e Kosovës në BE. Malta ka qenë dhe vazhdon të jetë e zëshme në mbështetje të Kosovës në çdo organizatë ndërkombëtare dhe është zëri ynë edhe aty, ku ne nuk mund të jemi ende.

Kështu ka thënë zëvendëskryeministri i Parë dhe ministri i Punëve të Jashtme i Republikës së Kosovës, Behgjet Pacolli, pas takimit, që ka zhvilluar në Ministrinë e Punëve të Jashtme me homologun e tij nga Malta, ministrin e Punëve të Jashtme dhe Promovimit të Tregtisë, Carmelo Abela.

“Dy vendet tona gëzojnë një partneritet të qëndrueshëm dhe një miqësi të fortë. Jam i lumtur, që sot shkëmbyem Notën zyrtare, për të vazhduar Kornizën e Bashkëpunimit në mes të dy MPJ-ve edhe për dy vite të tjera, për të thelluar më tej marrëdhëniet tona përmes konsultimeve politike, shkëmbimit të ekspertizave në integrimin evropian; përmes iniciativave kulturore, që dy popujt tanë ta njohin më mirë njëri tjetrin; trajnimin e diplomatëve të rinj; aktivitete në promovim të investimeve të tregtisë etj”, ka thënë kryediplomati kosovar, Pacolli.

“Jam shumë i lumtur, gjithashtu, që sot e finalizuam edhe Marrëveshjen dypalëshe për Eliminimin e Taksave të Dyfishta. Kjo Marrëveshje do të ndihmojë drejtpërdrejt në hapjen e rrugëve për shkëmbimet tregtare midis Kosovës dhe Maltës dhe Ministria, që e udhëheq, do të bëjë të pamundurën në promovimin e shkëmbimeve me bizneset kosovare dhe agjencitë përkatëse shtetërore.”, ka shtuar numri dy i Qeverisë, Pacolli.