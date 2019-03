Malala: Vajzat e edukuara mund ta ndryshojnë botën

Malala Yousafzai ka folur rreth dobive të mbështetjes së femrave që mund të mos kenë qasje në edukim.

Aktivistja 21-vjeçare, që është fituesja më e re e çmimit Nobel, dha një fjalim në një ngjarje në Edinburg të mërkurën, të organizuar nga organizata bamirëse Social Bite me të cilën ajo sapo ka hyrë në partneritet.

“Vajzat e edukuara e kanë fuqinë ta transformojnë botën tonë”, tha ajo. “Por pa një shtëpi apo qasje në edukim, miliona refugjatë dhe vajza të zhvendosura nuk e kanë mundësinë ta realizojnë potencialin e tyre”.

Yousafzai, e cila bën kampanjë për edukimin e femrave në të gjithë botën përmes organizatës së saj Malala Fund, do të punojë me Social Bite për të lansuar një kampanjë ndërkombëtare “sleep-out” që do t’i nxisë mijëra njerëz rreth gjithë botës që të flenë në rrugë në të njëjtën natë për të ngritur vetëdijen për të pastrehët.

“Jam e entuziasmuar që do të bashkëpunoj me Social Bite dhe që do të kem mbështetjen e tyre për t’i kthyer vajzat refugjate sërish në shkollë”, shtoi ajo.

Ngjarja bamirëse ka marrë mbështetjen e disa figurave publike si George Clooney dhe Leonardo DiCaprio.

Bashkëthemeluesi i Social Bite, Josh Littlejohn e përshkroi vizitën e Malala si një “nder”.

“Lufta e Malala për edukimin e vajzave dhe puna që fondacioni i saj bën për të mbështetur refugjatët dhe për të krijuar drejtësi shoqërore është inspirim”, shtoi ai.