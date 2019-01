MacConaughey “i nevrikosur” me dështimin e Serenity

Aktorët e filmit ‘Serenity’ Mathew MacConaughey dhe Anne Hathaway janë “të nevrikosur” me distributorët e filmit pasi ai u shpallë si dështimi më i madh në karrierat e tyre.

Aktorët, fitues të çmimit Oscar dhe drejtori i tyre, krijuesi i Peaky Blinders, Steven Knight, thuhet se janë shqetësuar kur kuptuan se Anviron Pictures ishin duke suspenduar gjitha shkrimet dhe reklamat pak para se të hipnin në Aeroplan për Los Angeles për të shkuar në konferencën për shtyp.

Sipas Deadline, burimet pretenduan se nëntë reklama të pavlefshme u transmetuan në kohë kur nuk do të ndihmonin për të krijuar zhurmën për filmin- i cili ka marrë recensime negative por edhe qesharake që nga dalja e tij.

Faqja raporton se McConaughet është veçanërisht i zemëruar “pasi që ndihet sikur ishte mashtruar” rreth publicitetit të filmit.

Anviron në fillim nuk bëri asnjë koment në lidhje me ngjarjen por më pas deklaroi: “Ne kishim synimet më të mira për Serenity. Ne ishim shumë të emocionuar për mundësinë e publikimit të këtij filmi kaq të veçantë dhe punën e një kasti të jashtëzakonshëm dhe prodhues filmash të talentuar. Sado që ne e duam filmin dhe ende shpresojmë që do ta gjejë audiencën e tij, ne e testuam dhe ri-testuam filmin- me publik dhe kritikë- dhe fatkeqësisht të dhënat treguan se filmi nuk do të jetë në gjendje të performojë aq mirë sa kishim pritur, kështu që ne i përshatëm buxhetin dhe reklamat në bazë të kësaj”.