Lufta tregtare po u shkakton shumë dëme fermerëve amerikanë

Fermerët e SHBA-ve që po i përfundojnë të mbjellat e tyre po përballen me një problem të madh – kur ta lënë malin e drithërave që nuk mund t`ua shesin blerësve kinez.

Për shumë fermerë zgjidhja e vetme ishte t`i lënë të mbjellat të prishen.

Fontenot lëvroi nën 1,000 prej 1,700 ari të drithërave këtë vjeshtë, duke i copëtuar bimët në baltë në vend se të mbjellte fara në vlerë më shumë se 300.000 dollarë. Farat e tij ishin dëmtuar nga moti i lig, të përkeqësuara nga të korrjet e lagështa. Në kushte normale, ai do të mund t`i shiste sidoqoftë tek nodnjë grumbullues vendor – prodhues gjigant mielli zakonisht të udhëhequra nga tregtarët e drithërave që grumbullojnë grurë.

Por këtë vit ata nuk po blejnë aq shumë grurë të dëmtuar. Makineritë pothuajse janë mbushur.

“Askush nuk i dëshiron,” tha Fontenot në një intervistë telefonike për Reuters.

Në të gjithë Shtetet e Bashkuara, fermerët e drithërave janë duke lëruar më pak, duke i lënë të mbjellat të pridhen apo duke i shtypur për tokë, me shpresën se do të ketë çmime më të mira vitin e ardhshëm, sipas intervistave me më shumë se 24 fermerë, studiues akademikë dhe huadhënës të fermave. Ata thonë se është një nga rezultatet e luftës tregtare mes Amerikës dhe Kinës që ka dëmtuar ashpër kërkesën e eksportit dhe ka fundosur objektet e magazinuara me grurë të tepërt.

Në Luiziana, deri në 15 për qind e të mbjellave të kokërrave të vajit është duke u mbjellë më pak ose është shumë e dëmtuar për treg, sipas të dhënave të analizuara nga stafi i Universitetit Shtetëror të Luizianës. Të mbjellat po shkojnë dëm në disa pjesë të Misisipit dhe Arkansasit. Grumbujt e grurit, të lagura nga dëbora, kanë mbetur në tokë në Dakotën e Veriut dhe Jugut. Dhe në Illinois dhe Indiana, disa fermerë po luftojnë për të mbrojtur nga kafshët thasët e grurit mbushur me të korra. Fermerët e SHBA mbollën 89.1 milionë hektarë soje këtë vit, e dyta më e madhja, duke pritur kërkesën në rritje të Kinës për t’u dhënë atyre kthime më të mira se sa të korrat e tjera të shumta.

Por Pekini dha një tarifë prej 25 përqind për drithërat e SHBA-ve si hakmarrje për obligimet e vendosura nga Washingtoni mbi eksportet kineze. Kjo në mënyrë efektive e mbylli eksportimin e drithërave të SHBA-ve në Kinë, me vlerë rreth 12 miliardë dollarë vitin e kaluar. Kina zakonisht merr rreth 60 për qind të furnizimeve të SHBA-ve.