Lorde akuzon Kanye West dhe Kid Cudi për plagjiaturë

West dhe Kid Cudi interpretuan duetin e tyre ‘Kids See Ghosts’ për herë të parë në festivalin Camp Flog Gnaw në Los Anxheles fundjavën e kaluar, nga një kuti transparente kubike e pezulluar mbi skenë. Lorde përdor një kuti të ngjashme gjatë performancës së saj të festivalit Coachella 2017, dhe në turneun e saj të mëvonshëm Melodrama.

“Jam krenar për punën që bëj dhe është e ndjenjë kur artistët e tjerë ndjehen të frymëzuar nga une, në atë masë që ata zgjedhin ta provojnë atë vetë”, shkroi ajo në Instagram, duke bashkuar imazhet e turneut të saj me imazhet e performancës së West dhe Kid Cudi.“Por mos vjedhni – jo nga gratë apo dikush tjetër – jo në vitin 2018 ose ndonjëherë”.

Dizajni i saj i skenës u prodhua nga Tait, dhe u projektua nga Es Devlin, i cili ka punuar gjithashtu me West në të kaluarën no turnetë Touch the Sky, Glow in the Dark, Watch the Throne dhe Yeezus.

West më parë është akuzuar për plagjiaturë të ngjashme nga frontisti i Nine Inch Nails, Trent Reznor, i cili tha në qershor: “E pashë Kanye West-in të vjedhë qartë … turnetë tona të. Dhe ata e dinë”. West nuk iu përgjigj akuzës. Një tjetër skenë e dallueshme e West – një skenë lundruese mbi audiencën – u morr në mënyrë indirekte nga Taylor Swift në këngën e saj “Look What You Made Me Do”, për të cilën ajo thotë: “Nuk më pëlqen skena juaj lundruese”.