Lista Srpska, sfidë “në dispozicion”, për rrëzimin e qeverisë

Sipas anketës së kryer nga TV Klan para më shumë se dy javë, doli se po që se sot do të mbaheshin zgjedhjet, fitues do të ishte Lidhja Demokratike e Kosovës me 24 për qind, menjëherë pas vjen Partia Demokratike e Kosovës me 22 për qind. Në vendin e tretë është Lëvizje Vetëvendosje.

Në opinionin publik kosovar dhe atë të analistëve, gjithnjë e më shpesh shtrohet pyetja nëse po afrohen zgjedhjet e jashtëzakonshme. Arsye për këtë, pos tjerash, është insistimi i opozitës, e cila konsideron se Qeveria aktuale, gjegjësisht miratimi i ligjeve që ia proceson Kuvendit për votim, varet nga votat e deputetëve të Lista Srpska dhe për këtë nuk konsiderohet qeveri e shumicës. Edhe një arsye është mosmiratimi i Rezolutës së propozuar që do të pengonte kryetarin e Kosovës të negociojë me Beogradin zyrtar rreth “korrigjimit të kufijve”.

Pas vendimit të fundit të Qeverisë së Kosovës që për 10 për qind të rritet taksa në importin e produkteve nga Serbia, Lista Srpska ka kërkuar që një vendim i tillë të tërhiqet, duke theksuar se ajo, për shkak të rritjes së çmimeve në artikujt elementar, në mënyrë më “të drejtpërdrejtë” kërcënon mbijetesën e serbëve në Kosovë. Po ashtu ka theksuar se tash e tutje veprimi i tyre në parlament do të jetë tërësisht opozitar.

“Nuk do t’i përkrahim propozimet e Qeverisë, e do të përkrahim çdo propozim për rrëzimin e Qeverisë për shkak të masave të tilla dhe raportit të Qeverisë ndaj interesave tona, ndaj Serbisë dhe rajonit”, thuhet mes tjerash në njoftimin për media të Lista Srpska.

Në deklaratën se votat e deputetëve të Lista Srpska faktikisht janë “në dispozicion” për opozitën kosovare, të cilës i mungojnë vetëm disa vota për votëbesimin ndaj Qeverisë, shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Memli Krasniqi ka deklaruar se bëhet fjalë për shantazhin e Lista Srpska..

“Teket e Listës Serbe nuk e përcaktojnë as të tashmen e as të ardhmen e Qeverisë së Kosovës, e aq më pak të shtetit të Kosovës”.

Qëndrim të njëjtë ka edhe kryetari i Kuvendit, Kadri Veseli, i cili ka theksuar se Kosova është vend sovran dhe se nëse dikush tenton ta shtantazhojë “ulësja” fare nuk është e rëndësishme.

“Nuk ka kushtëzime dhe nuk pranojmë asnjë shantazhim e sidomos nga Lista Serbe. Ne si partnerë jemi të interesuar ta çojmë deri në 2021, askush nuk mund ta shantazhojë askënd, as PDK e as kryeministrin. Ideja është me vazhdua deri vitin 2021”, tha ai.

Muharrem Nitaj, deputet i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK), të Ramush Haradinajt ka deklaruar se nuk beson se Lista Srpska ka atë fuqi që ta rrëzojë Qeverinë, duke shtuar se Qeveria mund të bjerë vetëm kur ajo të vendos.

“Qeveria nuk bjen e as nuk mbahet me deklarata. Kur një mocion për rrëzimin e qeverisë, i siguron votat e mjaftueshme, atëherë bjen qeveria. Deri më sot, përpos një diskursi elektoral për rrezimin e qeverisë, nuk ka pasur diçka më shumë”, thotë ai.

Nitaj e ka komentuar kështu deklaratën e kryetarit të Kosovës, Hashim Thaçi, i cili pas vendimit të Lista Srpska që të merr pjesë në rrëzimin e Qeverisë deklaroi se nëse Qeveria ka humbur funksionalitetin e vet atëherë do ketë ristruktuim të partnerëve të koalicionit, gjegjësisht se do të krijohet Qeveria e re.

Ndryshe, Thaçi ka vlerësuar se as për Kosovë as e as për komunitetin serb, në përgjithësi, nuk është i dobishëm vendimi i Lista Srpska që të veprojë si opozitë.

“(Qeveria) duhet të konfirmojë edhe zyrtarisht a e ka shumicën apo nuk e ka. Nëse Qeveria aktuale konfirmon se e ka shumicën vazhdon punën, nëse nuk konfirmon shumicën shikohet mundësia e interpretimeve tjera që janë në përputhshmëri me Kushtetutën që ata që bëjnë shumicën vazhdojnë qeverisjen”, kishte thënë Thaçi.

Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj, i cili pas mospajtimit rreth idesë për korrigjimin e kufijve me Kosovës, tashmë e ka marrë një “porosi” të ngjashme për rrëzimin eventual të Qeverisë nga Thaçi, ka deklaruar me kujdes se pushteti është i ndarë dhe se beson se kryetari do të respektojë këtë.

Deputetët e Lëvizjes Vetëvendosje nuk kanë një qëndrimin unik, Rexhep Selimi, ish-aktivist i partisë së Haradinajt, ka deklarur se nuk dëshiron që, për shkak të taksave të reja në produktet serbe me votat e Lista Srpska, të rrëzojë Qeverinë aktuale, duke konsideruar se këtë duhet ta bëjnë qytetarët dhe koalicioni në pushtet.

“Qeveria Haradinaj është qeveri e paaftë, qeveri e skandaleve e mbi të gjitha një qeveri e pa drejtë”, ka thënë Selimi.

Nga ana tjetër, kolegët e tij të partisë, Albulena Haxhiu dhe Liburn Aliu nuk e hedhin poshtë mundësinë që të pajtohet edhe me votat e deputetëve serbë për rrëzimin e Qeverisë.

“Ne nuk ua kërkojmë nënshkrimet dhe nuk bëjmë pazar me deputetët e Listës Serbe. Ne duam rrëzimin e kësaj qeverie dhe zgjedhje të reja në Kosovë. Nëse kjo qeveri sundon e vjedh bashkë me Listën Serbe, pse nuk bën që asnjë votë e tyre të kontribuojë në rrëzimin e qeverisë?!”, ka thënë Aliu.

Nga partia opozitare Lidhja Demokratike e Kosovës, rreth mundësisë që së bashku me votat e deputetëve të Lista Srpska të votohet votëbesimi i Qeverisë, është deklaruar vetëm Lutfi Haziri cili ka theksuar se në partinë e tij nuk është folur rreth kësaj, por se personalisht nuk e hedh posht një mundësi të tillë. Ai ka thënë se shpreson se nuk kemi të bëjmë vetëm me deklarata për konsum ditor, gjegjësisht, në rastin konkret, si presion ndaj Qeverisë që ta tërheq vendimin mbi rritjen e takstës prej 10 për qind në produktet serbe.

Ndyshe, Haradinaj është zgjedhur kryeministër edhe me 10 votat e Lista Srpska dhe kjo vetëm pas konsultimit të saj me kryetarin e Serbisë, Aleksandar Vučić. Mbetet të shihet nëse edhe kësaj radhe vërtet do të veprojë dhe do t’i bashkangjitet opozitës kosovare, me kusht që ajo të pranojë, ose, nëse si kanë deklaruar vetë krerët e Lista Srpska se do të marrin pjesë në punën e institucioneve, vetëm atëherë kur kjo është në interesin e komunitetit serb në Kosovë.

