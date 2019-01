Lindsay Lohan dëshiron ta luajë rolin e ‘The Little Mermaid’

Lindsay Lohan nuk ka hequr dorë nga ëndrra e saj për të qenë pjesë e “The Little Mermaid”.

Kur Disney po sjell fillmat e tij klasik si Aladdin, Dumbo dhe The Lion King në jetë duke ndjekur suksesin e Beauty and the Beast të vitit 2017, The Little Mermaid do ta ketë të njëjtin fat. Përderisa mundësia e dytë e Ariel për të qenë pjesë e botës tonë është ende në zhvillim, Lohan në shkurt të vitit 2017 e bëri të qartë në një postim në Instagram se ajo dëshiron ta luajë rolin e sirenës flokëkuqe—dhe gati dy vite më vonë, ajo vazhdon të mendojë njësoj. Në një intervistë për Variety, Lohan pranoi se është fanse e madhe e filmit.

“The Little Mermaid është filmi im i preferuar që kur kam qenë fëmijë”, tha Lohan. “Sa herë që e shikoj atë, ai më bën të lumtur dhe më vjen t’ju them të gjithëve ejani dhe shikojeni filmin”.

Lohan u pyet nëse Disney i kishte ofruar asaj rolin në film dhe ajo tha që jo ende por ajo kishte në plan ta ndryshonte këtë.

Sidoqoftë, Lohan nuk është e vetmja që ka shprehur interesim për këtë rol pasi që Audra McDonald e cila e ka luajtur rolin e Madam de Gardrobe në Beauty and the Beast ka thënë se do të dëshironte të përfshihej në film.