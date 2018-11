Lindin foshnjat e para me gjene të ndryshuara

Një hulumtues kinez pohon se ka ndihmuar t`i bëjë foshnjat e para gjenetikisht të ndryshuara në botë – vajzat binjake të lindura këtë muaj, ADN-në e të cilave tha se e ka ndryshuar me një vegël të re e aftë për ta rishkruar skemën bazë të jetës.

Nëse është e vërtetë, do të ishte një kapërcim i thellë i shkencës dhe etikës.

Një shkencëtar i SHBA-ve tha se mori pjesë në punën në Kinë, por ky lloj i ndryshimit të gjeneve është i ndaluar në SHBA për shkak se ndryshimet në ADN mund të përcillen në gjeneratat e ardhshme dhe ta rrezikojnë dëmtimin e gjeneve tjera.

Shumë shkencëtarë të zakonshëm mendojnë se është shumë e pasigurt për ta provuar, dhe disa e denocuan raportin kinez si eksperiment njerëzor.

Hulumtuesi, He Jiankui nga Shenzen, tha se i ka ndryshuar embrionet për shtatë çifte gjatë trajtimeve të fertilitetit, dhe deri tani ka rezultuar me një shtatzëni.

Ai tha se ky qëllim nuk ishte për ta shëruar apo parandaluar një sëmundje të trashëgueshme, por për t`u përpjekur t`ua dhurojnë një veti që pak njerëz e kanë – një aftësi për t`i rezistuar infektimit të mundshëm me HIV në të ardhmen, virusin AIDS.

Ai tha se prindërit e përfshirë mohuan të identifikohen apo intervistohen dhe nuk deshi të tregonte ku jetojnë apo ku ishte kryer puna.

Nuk ka konfirmim të pavarur të pohimit të He dhe nuk është publikuar në ndonjë revistë, ku do të kontrollohej nga ekspertët tjerë. Ai e zbuloi këtë të hënën në Hong Kong për një nga organizatorët e një konference ndërkombëtare në ndryshimin e gjeneve e cila do të fillonte të martën, dhe më herët në intervista ekskluzive me The Associated Press.