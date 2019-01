Letra e Dr Seuss drejtuar personit që i shpëtoi librin e tij

Një letër falënderuese nga Dr Seuss drejtuar shokut të klasës së tij, i cili e ndaloi autorin e ‘The Cat in the Hat’ të djegë dorëshkrimin e tij të parë të një libri për fëmijë, do të dalë në ankand këtë javë.

Seuss, emri i vërtetë i të cilit ishte Theodor Seuss Geisel, ishte një artist i cili ka shkruar ka shkruar tregimin e tij të parë për fëmijë, ‘And to Think That I saw It on Mulberry Street, në vitin 1936. Ky tregim ishte refuzuar nga dhjetëra shtëpi botuese.

Siҫ shkruan në letër të shkruar në vitin 1957 drejtuar shokut të tij të vjetër nga Dartmouth College: “Ti më more në Medison Ave me një dorëshkrim që unë isha gati ta djegia në furrë pasi askush nuk dëshironte ta blinte atë. Dhe ti jo vetëm që më tregove se si ta rregulloj atë…(njëjtë siҫ bëre më vonë me ‘500 hats’), por vetëm pasi punove shumë në atë, duke më dhënë mua informatat më të mira dhe të nevojshme të cilat i kam marrë ndonjëherë. Ti madje e more librin dhe dole në rrugë për ta shitur”. Seuss e ritregoi historinë më gjerësisht në librin ‘The Annotated Cat’, ku tregoi se si McClintoct e pyeti atë se ҫfarë kishte në dorë. “Unë thash, ‘Një libër që askush nuk dëshiron ta publikojë. Po e ҫoj në shtëpi për ta djegur.’ Pastaj unë e pyeta Mike, ‘Ҫfarë po bën ti?’ Ai tha, ‘Këtë mëngjes unë jam pranuar në punë si redaktor i të rinjve në Vanguard Press dhe tani ndodhemi para zyrës sime, dëshiron të hysh brenda?’ Kështu që hymë brenda dhe shikoi librin e më ҫoi tek drejtori i Vanguard Press. 20 minuta më vonë ne po nënshkruanin kontratat. Kjo është një prej arsyeve që unë besoj në fat. Nëse do të kisha qenë në anën tjetër të rrugës Madison Avenue, unë do të isha duke pastruar shtëpi sot!”