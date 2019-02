Lejojeni fëmijën t’ua shprehë zemërimin

Kur fëmija juaj bërtet për herë të parë, mund t’ju duket sikur po ju refuzojnë. Por nuk ka të bëjë me ju,thotë Dr. Barbara Greenberg, psikologe e adoleshentëve dhe familjeve.

“Mos u frikësoni kur thonë se ju urrejnë. Ai moment nuk ka të bëjë me prindërit por me fëmijët. Ka të bëjë më shumë se si ata po ndihen në atë moment dhe jo me çfarë ata ndjejnë për ju”.

Fakti që fëmija juaj ndihet se mund t’ua thotë këto gjëra është një tregues që ndihet emocionalisht i sigurtë me ju.

“Unë shqetësohem më së shumti kur fëmijët e çdo moshe janë indiferentë ndaj prindërve të tyre”, thotë Greenberg. “Nëse po ju bërtasin, ata ende janë të lidhur me ju”.

Ndaj, cila është këshilla e Greenberg se si të silleni me një fëmijë që po ju bërtet? Lejojini ta shprehin. Qëndroni të qetë, mos filloni të bërtisni, mos i bëni të ndihen fajtorë se sa shumë ju kanë lënduar dhe mos i ndiqni rreth dhomës kur janë në atë gjendje të nxehur, thotë ajo.

Nëse po largohen nga ju, jepini kohën që iu duhet. Sapo të jenë qetësuar dhe shfryrë mund të bisedoni me ta për ndjenjat e tyre. Nëse po ju bërtasin dhe po presin një përgjigjje, përgjigjuni në mënyrë neutrale si për shembull: Mund ta shoh se je shumë i mërzitur. Jam këtu për ty nëse dëshiron të flasësh.

Lidheni zemërimin e tij me shkaktarin duke ia treguar historinë se çfarë ka ndodhur. Për shembull, mund të thoni: Të thashë se nuk mund të shkoje për të fjetur te shoku sonte prandaj u zemërove. Mësojini një shprehje që do të dëshironit që fëmija juaj ta përdorë. Mund t’i tregoni që kur të jetë i zemëruar të thotë “Jam i zemëruar” dhe se ju do ta ndihmoni.