Larson: Shpresoj që “Captain Marvel” t’i inspirojë femrat pilote

Brie Larson shpreson se filmi i saj i ri, “Captain Marvel” mund të ndihmojë që të frymëzojë më shumë femra të bëhen pilote.

Në historinë origjinale të superheroinës, aktorja luan rolin e protagonists Carol Danvers, një pilote ushtarake e cila në rrethana misterioze fiton fuqi të veçanta.

Në SHBA dhe Mbretëri të Bashkuar, vetëm 4% të pilotëve të linjave ajrore janë femra edhepse ka pasur lëvizje brenda industrisë së aviacionit për të përmirësuar ekuilibrin gjinor dhe gjatë dekadës së kaluar numri është rritur ngadalë.

British Airways, për shembull, do të organizojë një ngjarje të veçantë në Ditën Ndërkombëtare të Gruas duke ftuar 100 vajza të vizitojnë Akademinë e Mësimit Global dhe të testojnë modelet e tyre.

Larson tha se:

“Mendoj se ka të bëjë me atë shprehjen shumë të thjeshtë se ‘nuk mund të jesh çfarë nuk sheh’. Mendoj se ndjesia e Forcës Ajrore është shumë e qartë edhe në këtë film. Unë shpresoj vërtet se do t’i inspirojë vajzat dhe gratë, se nëse kjo është rruga që duan ta zgjedhin atëherë duhet ta dinë se është e mundur për to. Me herën e parë që isha në bazë e kuptova se si janë pilotët, se ka një nivel të caktuar atmosfere shoqërore dhe një sens humori”.