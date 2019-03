Lansohet traileri i “Toy Story 4”

Më në fund është lansuar traileri i parë i “Toy Story 4”.

Fansat e Pixar duket se do ta shijojnë filmin pasi pamjet e plota të vazhdimit të ardhshëm, me këngën e Beach Boys “God Only Knows”, ka zbuluar detaje se çfarë mund të pritet në çfarë mund të jetë kapitulli i fundit për Woody, Buzz Lightyear dhe Bo Peep.

Në përmbledhjen zyrtare të filmit thuhet:

“Woody ka pasur gjithmonë vetëbesim për vendin e tij në botë dhe prioriteti i tij ka qenë të kujdeset për fëmijën e tij, qoftë ai Andy apo Bonnie, Por kur Bonnie shton një lodër të re të quajtur Forky në dhomën e saj, një aventurë udhëtimesh krahas miqve të vjetër dhe të rinj do t’i tregojë Woody-t se sa e madhe mund të jetë bota për një lodër”.

Tom Hanks, Tim Allen dhe Joan Cusack do të rikthehen si zërat e Woody, Buzz dhe Jessie ndërsa zëri i Forky do të jetë Tony Hale. Regjinë e filmit e ka bërë Josh Cooley, ndërsa prodhimin Jonas Rivera dhe Mark Nielsen.

Hanks premtoi se skena e fundit e filmit do të jetë një “moment emocional në histori” duke thënë se:

“Mënyra se si e xhiron “Toy Story”, je në një dhomë me ekipin që e ka krijuar. Kur shkova në ditën e fundit të xhirimeve, doja t’ua ktheja shpinën pasi zakonisht i ke përballë. Por unë nuk doja t’i shihja dhe shtiresha sikur as ata nuk mund të më shihnin”.

“Toy Story 4” do të lansohet në kinema më 21 qershor të këtij viti.