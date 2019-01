Lady Gaga dhe Angelina Jolie “në garë” për të qenë Kleopatra

Roli legjendar i Kleopatrës mund të luhet nga Angelina Jolie nëse producentët ia japin 43-vjeçares rolin. Një kandidate tjetër për rolin e madh është Lady Gaga, përvoja e aktrimit e së cilës është shumë më modeste se ajo e Angelina Jolie.

Versioni i ri i dramës klasike të periudhës së Elizabeth Taylor është në fazat e planifikimit për gati një dekadë dhe problemi kryesor deri tani është aktorja që do ta luajë rolin kryesor. Ndërkohë që është menduar gjatë se Angelina Jolie do ta ketë rolin kryesor, po qarkullojnë fjalë se Lady Gaga mund t’i vjedhë rolin e Kleopatrës.

Për Lady Gaga, Cleopatra do të mund të ishte roli tjetër i rëndësishëm pas atij në “A star is Born”, fitues çmimesh i cili gjithashtu pritet të marrë një nominim për “Best Picture” në çmimet Oscar të këtij viti dhe ka gjasa që Gaga të kthehet në shtëpi me çmimin për aktoren më të mirë. Në anën tjetër, Jolie që ka luajtur rolin e Mbretëreshës së Maqedonisë në “Alexander” të vitit 2004, do të luftojë kokë më kokë me Gaga për rolin.

Gara mes Gaga dhe Jolie shkaktoi kaos në rrjetet sociale ku shfrytëzuesit e këtyre rrjeteve diskutuan se si asnjëra nga kandidatet nuk ishte e mirë për rolin e Kleopatrës sepse personazhi nuk ka të bëjë se cila aktore i përngjan më shumë Mbretëreshës së Nilit por se a duhet që roli të luhet së pari nga një grua e bardhë.