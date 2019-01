Kutia më e vjetër e gjetur deri më tani për bartje të librave

Më pak i lëvizshëm se pajisjet e sotme të telefonisë mobile, një arkiv gotik i rrallë i cili daton në fund të viteve 1400 që përdorej për të transportuar libra, është marrë nga Bibliotekat Bodleiane të Oksfordit.

Kutia e librit, e para e këtij lloji që hynë në koleksionin e dorëshkrimeve mesjetare të bibliotekave, është bërë prej druri të mbuluar me lëkurë, me një bllok metalik dhe shirita prej lëkure të filetuara në anët për bartje. Në brendësi të kapakut bashkëngjitet një dru i “God the Father in Majesty” i nxjerrë nga një libër liturgjik i shtypur në Paris në vitin 1491 dhe duke treguar vendin dhe datën e origjinës së arkës. Bodleian tha se arka kishte për qëllim të siguronte “mbrojtje shpirtërore për çdo lloj përzierjeje të librave, parave, dokumenteve, madje edhe ilaçeve”.

“Arkivi është një objekt i shquar që është si utilitar, ashtu edhe i devotshëm dhe ruan një prerje jashtëzakonisht të rrallë në kontekstin e saj origjinal“, tha Dr. Christopher Fletcher, rojtar i koleksioneve të veçanta. “Ndër të tjera, na tregon se shqetësimi ynë për bartjen e informacionit në pajisjet e lëvizshme – duke përfshirë tekstin dhe imazhet – nuk është asgjë e re.”

Arkivi, i cili është pjesë e një shfaqje të re në Bibliotekën Bodleian’s Weston, u ble nga një tregtar privat që e kishte blerë atë në vitin 2007. Ekspozita Weston, me titull “Mendo jashtë kutisë” përmban një koleksion të kutive të cilat janë përdorur për të bartur libra me shekuj.