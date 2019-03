Kuo: Apple do të lansojë iPad, MacBook Pro dhe Iphone të ri

Analisti i besueshëm i Apple, Ming-Chi Kuo, ka dalë me një shkrim të ri. Kuo thotë se Apple do të lëshojë iPad të ri, një MacBook Pro të ri prej 16 inç, një monitor 31 inçësh 6K, iPhone me mbushje dypalëshe në vitin 2019.

Më kryesorja, Kuo thotë se modelet e iPhone në vitin 2019 do të mbajnë të njëjtën madhësi të ekranit si iPhone XS dhe iPhone XR. Kjo do të thotë që do të marrim iPhone me rezolucion 6,5-inç, 5,8 inç dhe 6,1-inç. Kuo thotë se të tre do të mbajnë lidhje Lightning në vend të USB-C.

Sa i përket formacioneve të iPad, Kuo thotë se Apple do të nxjerrë dy modele të reja të iPad Pro këtë vit me procesorë të përmirësuar. IPad aktual prej 9.7 inç do të rritet në madhësi deri në 10.2-inç, duke sugjeruar zvogëlim e pjesës së poshtme të ekranit. Më tej, Kuo konfirmon raportet e një iPad mini të ri dhe thotë se do të shfaqë një procesor të përmirësuar.

Ndoshta më të dukshmet janë pretendimet e Kuos për linjën e Mac. Sipas analistit, Apple do të lëshojë një MacBook Pro të ri midis 16-inç dhe 16.5-inç me një dizajn të ri. Më tej, Kuo thotë se Apple do të kthehet në tregun e ekranit me një monitor 31.6-inç 6k3k. Kjo shfaqje thuhet të ketë një dizajn Mini LED të ngjashëm me dizajnin backlight, duke i dhënë asaj “cilësi të jashtëzakonshme të fotos”.