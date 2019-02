Kryeministri Haradinaj liron nga detyra ministrin Rikalo

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Ramush Haradinaj, ka liruar sot nga detyra ministrin e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Nenad Rikalo.

Me këtë rast, kryeministri Haradinaj, ministrit të deritashëm të kësaj Ministrie, z. Rikalo, i ka shprehur falënderim për bashkëpunim gjatë kohës sa ishte aktiv si ministër në Qeverinë e Kosovës.

“Në proceset politike para vetes, do të respektoj angazhimin e secilit. Ministri Rikalo ishte ministër i respektuar në Qeverinë e Republikës së Kosovës”, ka thënë kryeministri Haradnaj, duke e bërë të qartë se bashkëpunimi me përfaqësuesit e të gjitha komuniteteve dhe përfaqësuesit e komunitetit serb, do të vazhdon palëkundur.