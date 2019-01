Kosovë-Maqedoni, marrëveshje për njohjen e patentë-shoferëve

Ministri i Punëve të Brendshme, Ekrem Mustafa priti në takim ministrin e Punëve të Brendshme të Republikës së Maqedonisë, Oliver Spasovski. Në këtë takim u diskutua për bashkëpunimin në mes dy vendeve sa i përket sigurisë së dy vendeve.

Gjatë këtij takimi u diskutua për bashkëpunimin ndërkufitar ndërmjet dy institucioneve në luftën kundër krimit të organizuar, terrorizmit dhe veçanërisht u diskutua për Protokollin ndërmjet dy vendeve për kryerje të kontrollit kufitar në trafikun hekurudhor (Hani i Elezit/Bllacë).

Në kuadër të këtij takimi Ministria e Punëve të Brendshme e Republikës së Kosovës dhe Ministria e Punëve të Brendshme e Republikës së Maqedonisë, nënshkruan marrëveshjen për njohjen reciproke të patentë- shoferëve.

Kjo marrëveshje u nënshkrua nga ministri i Punëve të Brendshme i Republikës së Kosovës, z. Ekrem Mustafa dhe homologu i tij nga Republika e Maqedonisë, Oliver Spasovski.

Në këtë ceremoni, gjithashtu u nënshkrua Memorandumi për forcimin e bashkëpunimit në fushën e kontrollit të brendshëm.

Me këtë rast, ministri Ekrem Mustafa theksoi se ky bashkëpunim duhet të shihet jo vetëm në të mirën e dy shteteve por edhe të sigurisë së përgjithshme të gjithë rajonit.

Ndërsa ministri i Punëve të Brendshme i Republikës së Maqedonisë, Oliver Spasovski tha se ky është një akt shumë i rëndësishëm, nga i cili dobi më të madhe do të kenë qytetarët e dy shteteve.

“Ky proces ka filluar shumë kohë përpara dhe do të vazhdojë me kapitull të ri. Është një akt që do t’iu sjellë lehtësira më të mëdha qytetarëve e të dy shteteve. Gjatë realizimit të kësaj të drejte besojmë që ky hap do të përmirësojë bashkëpunimin ndërmjet dy shteteve tona”, tha Spasovski.