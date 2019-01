Kosovari i cili fitoi çmimin e Men’s Watch në Gjenevë

Gjenevë- Kur ArkiviA u shpall fitues i Men’s Watch në Grand Prix d’Horlogerie de Genève në nëntor, shumica e anëtarëve të publikut dinin pak për emrin e markës 6 vjeçare.

Disa fansa sidoqoftë, brohoritën me zë të lartë, kur fituesi Rexhep Rexhepi doli në shkenë për të marrë çmimin për Chronomètre Contemporain e tij, raporton The New York Times.

“Siç duket jeni shumë i famshëm, zotëri”, tha Édouard Baer, drejtuesi i ceremonisë, i habitur se si ArkiviA fitoi ndaj një numër të markave të famshme, përfshirë Vacheron Constantin, MB&F dhe Kari Voutilainen.

Familja e Rexhepit mund të mos ketë një emër të famshëm, por në moshën 31 vjecare, shihet qartë se ai është favoriti i një gjeneratë të re të orëtarëve, rëndësia e të cilëve po rritet në fuqinë e talentit dhe përkushtimit të tyre ndaj zejtarisë tradicionale.

“Kësaj ore iu deshën shumë gjëra për t’u bërë së bashku dhe shumë vite që të bëhet realitet”, tha Rexhepi gjatë fjalimit të tij.

Historia mbrapa orës reflekton vështirësitë personale dhe dedikimin e tij në këtë fushë. I lindur në vitin 1987 në Zhegër të Kosovës, Rexhepi la qytetin e tij të shkatërruar nga lufta në vitin 1999 për të shkuar në Zvicërr. Ai hyri në një program mësimi në Patek Philippe dhe më vonë punoi për BNB Concept, një specialist të prodhimit të lëvizjes si dhe oratorin e pavarur zviceran François-Paul Journe.

Në vitin 2012, në ditëlindjen e tij të 25-të, Rexhepi hapi punëtorinë e tij në zonën e Geneva’s Old Town, duke përdorur 100,000 franga zviceriane të cilat i kishte kursyer. Në fillim, ai prodhoi kryesisht prototipa për markat e tjera; në vitin 2015, ai filloi të fokusohet në zhvillimin e AkriviA. Emri i markës, të cilën ai e kishte regjistruar si biznes tre vjet më parë, merret nga fjala greke për saktësi.

ArkiviA tani ka të punësuar 6 orëtarë, duke përfshirë vëllaun e vogël të Rexhepit dhe prodhon rreth 30 orë në vit.

“Nuk ka ka linja të prodhimit në punëtorinë tonë”, tha Rexhepi për një intervistë. “Tek ne, i njëjti orëbërës duhet të bëj orën prej fillimit deri në fund, si në kohërat e vjetra”.

Në një epokë të robotikës dhe intelegjencës artificiale, vizioni i Rexhepit është të prodhojë mekanizma kreativ të bëra plotësisht nga duart dhe inspiruar nga Abraham-Louis Breguet, pioneri i klasicizmit i shekullit të 18-të dhe Journe, pioner i modernizmit.

“Cilësia e lartë e bërë me duar dhe identiteti vizual janë shumë të rëndësishëm sepse ne duam që stili ynë të bëhet i njohur”, tha Rexhepi. “Kjo është aryeja pse çdo gjë në orët tona, duke përfshirë lëvizjen është simetrike dhe kjo padyshim shton kompleksitetin por edhe sjell estetikë dhe teknikë”.

Chronomètre Contemporain e tij, një orë e nënvlerësuar, reflektoi njëkohësisht një stil bashkëkohor dhe një simetri klasike në thirrjen e saj madhështore dhe në arkitekturën e lëvizjes së brendshme. Ishte bërë plotësisht me dorë, duke përdorur teknika tradicionale.

“Ne mbrojmë vlerat tradicionale që po humbasin sot”, tha ai. “Ne mund të jemi të rinj por ne mbështetemi në traditë për të ecur përpara”.

Shumë oratorë të rinj vijnë në skenë, por në fund , “bota e orëbërësve mbetet kryesisht evropiane dhe kryesisht mashkullore”, tha Oliver Müller, një këshillatarë i artikujve luksoz i cili po e këshillon Rexhepin në zhvillimin e markës së tij.“Ka shumë talente në mbarë botën, duke përfshirë Masahiro Kikuno në Japoni ose Lin Yong Hua në Kinë, por realiteti është se për të hyrë në radar, ai ndihmon të bazohet sot në Evropën Perëndimore, ku ekziston një traditë e njohur e zejtarisë së orëve”.

Pra, suksesi i një oratori të ri si zoti Rexhepi padyshim që është frymëzues për talente të tjera premtuese.