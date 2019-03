KosovaLive hapë thirrjen për aplikim për projektin “Mediatnik”

KosovaLive ka hapur thirrjen për aplikim për projektin Mediatnik dhe është në kërkim të 10 studentëve të gazetarisë (5 djem dhe 5 vajza) për të ndjekur trajnimin për hulumtime të thella. Pas trajnimit, gjatë periudhës pesë-mujore të zhvillimit profesional në KosovaLive në kuadër të projektit, ata do të kryejnë hulumtime të thella.

Për ta bërë këtë, ata do të ndjekin trajnim në KosovaLive dhe do të monitorohen dhe asistohen në vazhdimësi nga stafi i organizatës. Zhvillimi profesional përfundon në muajin gusht dhe pjesëmarrësit do të marrin rekomandime pune dhe nga një pagesë simbolike.

Të drejtë aplikimi kanë të gjithë studentët e gazetarisë që janë të regjistruar në ndonjërin nga universitetet e Kosovës (privat apo publik). Afati i fundit për aplikim është 31.03.2019 në orën 23:59.

Linku për aplikim: http://tiny.cc/r1wg4y

Projekt i financuar nga BE-ja, i menaxhuar nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë dhe i zbatuar nga BIRN dhe AGK.

Misioni i KosovaLive është ta përdorë median si mjet dhe promovues të edukimit, dialogut dhe barazisë. Si agjencia e parë online e lajmeve me parapagim në Kosovë, e themeluar në vitin 2000, menjëherë pas përfundimit të konfliktit Kosovë-Serbi, KosovaLive ka një histori të gjatë të të qenit një nga burimet e rralla të pavarura, të paanshme dhe të besueshme në Kosovë.

Për ta përmbushur qëllimin e vet, KosovaLive angazhohet në këto fusha: informim, pjesëmarrje dhe angazhim qytetar, demokratizim, edukim/trajnim dhe barazi gjinore.