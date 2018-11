Kosova vend i vetëm që nuk e gëzon të drejtën të lëvizë lirshëm

Në kuadër të vizitës zyrtare në Austri, kryeministri i Republikës së Kosovës, Ramush Haradinaj, sot në Vjenë ka zhvilluar një takim me zëvendës kancelarin e Austrisë Heinz-Christian Strache me të cilin ka biseduar për shumë tema me interes të veçantë për të dyja vendet.

Në këtë takim bilateral, kryeministri Haradinaj e ka falënderuar zëvendës kancelarin Strache për përkrahjen që Austria i ka dhënë Kosovës në të gjitha etapat e shtetndërtimit, duke shprehur nevojën që kjo mbështetje të vazhdojë edhe në këtë fazë të fuqizimit të subjektivitetit ndërkombëtar të vendit.

“Austria, historikisht është vend mik i Kosovës dhe ne jemi të përkushtuar që t’i ruajmë dhe avancojmë marrëdhëniet bilaterale, duke e shtuar bashkëpunimin në fusha konkrete, aty ku tregu i Kosovës ka më shumë nevojë si dhe përkushtimin që të krijohen kushte sa më të mira legjislative dhe administrative për investitorët austriakë”, ka thënë ai.

Haradinaj e ka njoftuar zëvendëskancelarin Strache për të gjitha zhvillimet në vend, me theks të veçantë për reformat në administrative dhe ekonomike, për vendosshmërinë për të krijuar marrëdhënie të mira ndërfqinjësore dhe për procesin e dialogut me Serbinë.

“Kosova ka treguar seriozitet në temat dhe obligimet e saja karshi fqinjëve dhe vendeve të BE-së dhe kjo duhet të jetë reciproke. Kosova është vend i vetëm që nuk e gëzon të drejtën të lëvizë lirshëm, përkundër që ka përmbushur të gjitha obligimet e saja karshi BE-së për këtë çështje. Ne kemi nevojë për ndihmën e Austrisë në liberalizimin e vizave duke na vënë në agjendë për votim gjatë udhëheqjes me presidencën e BE-së”, tha kryeministri Haradinaj.

Nga ana e tij, zëvendës kancelari Strache i tha kryeministrit Haradinaj se mbështetja e Austrisë do të vazhdojë edhe në të ardhmen dhe do të jetë partnere e fuqishme e zhvillimit ekonomik të Kosovës dhe rajonit.