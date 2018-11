Kosova e Interpoli: Mes dëshprimeve, akuzave por edhe euforisë

“Sot nuk ka fitues, nuk kanë fituar as Kosova as Serbia. Por, mund të them që i vetmi fitues sot është e keqja. Më vjen shumë keq që puna të cilën e kemi bërë sot nuk u shpërblye. Por siç e pamë të gjithë është vështirë në këto kushte të sigurohen 2/3 – at e votave“, ka deklaruar shefi i diplomacisë kosovare, Behgjet Pacolli, pasi Kosova dje nuk është është bërë anëtare e Organizatës Ndërkombëtare të Policisë – INTERPOL.

Këtë mendim, megjithatë, nuk e ndanë shefi i diplomacisë së Serbisë, Ivica Dačić i cili konsideron se mosanëtarësimi i Kosovës në Interpol është meritë e lobimit të Serbisë tek vendet anëtare të kësaj organizate.

“Dua të them se kjo është një fitore e madhe për Serbinë dhe për popullin serb. Kjo tregon se asgjë nuk mund të bëhet në afekt dhe asgjë s’mund të kalojë pa pajtimin e Serbisë”, ka thënë Dačić.

Mendim të ngjashëm ka edhe kryetari i Serbisë, Aleksandar Vučić i cili ka thënë se mosanëtarësimi i Kosovës në Interpol është një fitore e vogël për Serbinë.

“Fuqitë e mëdha kanë dashur të na rrëzojnë e të na poshtërojnë, e ne kemi arritur ta mbrojmë vendin tonë dhe nderin tonë. Kjo do të thotë se Serbia ka siguruar një pozitë më të mirë në botë, por nuk duhet të jemi euforik rreth kësaj”, ka deklaruar Vučić.

Zyrtarët kosovar si “fajtor” kryesor për mosanëtarësimin e Kosovës në Interpol, e konsiderojnë Serbinë, e cila nuk fsheh se udhëqë një fushatë të ashpër, sidomos në vendet që e kanë njohur pavarësinë e Kosovës që të mos votojnë për pranimin e Kosovës në institucionet ndërkombëtare, në rastin konkret as në Interpol.

Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj në mënyrë të drejtpëtdrejtë e ka akuzaur Serbinë, duke theksuar se votimi kundër anëtarësimit të Kosovës në Interpol i shkon për shtati vetëm krimit dhe kriminelëve.

“Fushata e egër e Republikës së Serbisë dëshmoi edhe një herë karakterin e saj kunder Kosovës dhe kunder idesë për normalizim të raporteve me Republikën e Kosovës, aq më parë kur ky anëtarësim ishte teknik dhe jo politik”, ka thënë Haradinaj.

Kryetari i Kosovës, Hashim Thaçi ka theksuar se është i dëshpruar me rezultatin e votimit për pranimin e Kosovës në Interpol.

“Gjatë gjithë procesit kam pasur rezervat e mia dhe drojën e një eplogu të tillë. Pozita aktuale e Kosovës në arenën ndërkombëtare pamundëson anëtarësime ku kërkohet votim me 2/3/at!,” ka thënë Thaçi.

Dëshprimin e tyre e kanë shprehur edhe Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe e Britanisë së Madhe në Kosovë. Përmes një noftimi për shtyp, Ambasada e SHBA-ve, ka theksuar se Policia e Kosovës është institucion i integruar plotësisht dhe i aftë, që ka dëshmuar qartazi se ka ndihmuar në shpërbërjen e rrjeteve ndërkombëtare terroriste, të krimeve kibernetike, narkotikëve, armëve dhe të trafikimit me qenie njerëzore.

“Shumica e vendeve e kanë parë këtë gjë dhe e kanë mbështetur kërkesën e Kosovës për anëtarësim në Interpol, përkundër fushatës, të udhëhequr nga Serbia, për t’iu bërë presion vendeve për ta kundërshtuar kërkesën e Kosovës”, thuhet mes tjerash në njoftimin e Ambasadës Amerikane.

Në njoftimin e Ambasadës Britanike theksohet se është dëshpruese që Kosova nuk është pranuar në Interpol, që do të mundësonte shkëmbimim më të lehtë të infromatave mes agjencive për zbatimin e ligjit, sidomos në rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe do të përmirësonte sigurinë evropiane dhe globale.

Opozita kosovare, nga një anë akuzon Serbinë për shkak të fushatës kundër Kosovës në institucionet ndërkombëtare, por është kritike edhe ndaj zyrtarëve kosovarë duke konsideruar se ata nuk i kanë përmbushur pritjet.

Cinik është edhe lideri i Lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti i cili ka kritikuar kryetarin e Kosovës, Hashim Thaçi dhe shefin e diplomacisë kosovare, Behgjet Pacollin.

“Me këta njerëz të njëjtë që na përfaqësojnë dhe prijnë me shtetin nuk mund të kemi rezultate të tjera. Në këtë dështim kishte gjithçka përveç rastësisë. As nuk dinë dhe as nuk duan të përgatiten”, është shprehur Kurti.

Ndërkohë, Rexhep Selimi, deputet i këtij subjekti, krahas komentimit ka shtruar edhe disa pyetje.

“Si mundet që Kosova të ketë sukses në anëtarësimin në organizata ndërkombëtare kur në krye të diplomacisë kemi një minister kaq të papërgjegjshëm? Si mundet që Kosova te ecë në rrugën e saj të integrimit kur në krye të shtetit, si perfaqësues i politikës së jashtme, ka një president që e ka vënë në pazar shtetin dhe kufijtë dhe kufijtë e këtij shteti? E tek e fundit, si ne mund ta mundim Serbinë në agjendat e saj kundër nesh kur po e mbajmë gjallë shpresën e tyre për zhbërjen e shtetit të Kosovës në tavolinën e bisedimeve?,” pyetet Selimi.

Edhe Vjosa Osmani, deputete e Lidhjes Demokratike të Kosovës konsideron se nëse diçka ka ndikuar në mosuksesin e anëtarësimit të Kosovës në Interpol, ajo “është aventura e rrezikshme e ndryshimit të kufijve, e cila e ka vënë në pikëpyetje shtetësinë e Kosovës dhe ka shtyrë shumë shtete të abstenojnë, të mos marrin pjesë në votim apo të votojnë kundër, pasi po e presin përfundimin e procesit të dialogut”.

Mosuksesi i Kosovës për t’u bërë anëtare e Interpoli-it ishte rast që disa përfaqësues të opozitës edhe një herë të insisistojnë në dorëheqjen e kryeministrit Ramush Haradinaj, kryetarit të Kosovës, Hashim Thaçi dhe të kërkojnë zgjedhje të parakohshme.

Mirëpo, koalicioni qeverisës nuk e pranon përgjegjësinë e vet rreth kësaj çështjeje, e shefi i grupit të deputetëve të Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi në mbledhjen e Komisionit për zhvillim ekonomik është shprehur se Qeveria e Kosovës duhet të marrë vendimin për rritjen e taksave në import të mallit nga Serbia.

“Nuk mund të rrimë duarkryq, kundër politikës agresive të Serbisë, prandaj taksa duhet të rritet në 25 për qind ose më shumë. Më nuk keni hapësirë për mirëkuptim për këtë çështje. Kjo është urgjente”, tha Krasniqi.

Një pjesë e opozitës pyetet nëse duhet vazhduar dialogu në këtë format ose nëse ai duhet vazhduar fare.

Njohësi i mirë i raporteve mes Kosovës dhe Serbisë, Lulzim Peci është shprehur se nëse dikush ka “iluzione” se Serbia ka ndryshuar meqë po takohen Thaçi dhe Vučić, është në lajthitje të madhe.

“Edhe nëse arrijmë marrëveshje që i kënaq ambiciet e Serbisë dhe që është e dëmshme për neve, ne nuk do ta heqim qafe ate, por përkundrazi do ta trimërojmë edhe më shumë të na krijojë probleme të reja edhe në të ardhmen”, konsideron Peci.

Kosova ka aplikuar disa herë për anëtarësim në Interpol. Së pari më 2010, e pastaj më 2015, ndërsa aplikimin e saj më 2017 e ka tërhequr me arsyetimin se nuk kishte sigurar numër të mjaftueshëm të votave, duke theksuar se në periudhën prej një viti do të punonte në sigurimin e mbështetjes së domosdoshme e vendeve anëtare të kësaj organizete.

Nga buxheti i saj, Kosova muajin që shkoi siguroi 1,2 milion euro për Ministrinë e Punëve të Brendshme, e Haki Shatri, këshilltar për ekonomi në kabinetin e kryeministrit, ka theksuar se ende nuk dihet se si janë shpenzuar këto mjete.

Zafir Berisha, anëtar i Komisionit për Politikë të Jashtme i Kuvendit të Kosovës, ka deklaruar për Radion Evropa e Lirë se shuma prej një milion euro nuk është e vogël.

“Besoj që këto tema do të ngrihen dhe unë do të jem ai që do të kërkoj edhe detajet rreth lobimit dhe shpenzimit. Dyshoj që shuma mundet me qenë shumë më e madhe rreth lobimit, pavarësisht që mjetet nuk kanë qenë të dedikuara për lobim, por janë shpenzuar në këtë drejtim”, tha Berisha.

Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj ka premtuar se shumë shpejt, pra menjëherë me të marrë raportin mbi mjetet e shpenzuara, do të jetë transparent dhe lidhur me këtë do ta njoftojë opinionin publik.

Ajo që është e sigurtë, Kosova nuk do të heq dorë nga synimi që edhe vitin e ardhshëm të tentojë të bëhet anëtare e Interpolit. Politikanët e dëshpruar dhe zyrtarë kosovarë përgjegjës për siguri theksojnë se pas euforisë së Beogradit zyrtar me mospranimin e Kosovës në Interpoli, në fakt fshehet frika e tyre se “kur Kosova të bëhet pjesë e kësaj organizate menjëherë mund të ngritë mbi 150 fletëkërkime kundër shtetasve të Serbisë, për të cilët dyshohet se kanë kryer krime gjatë viteve ’90-ta”.

KosovaLive – Violeta Oroshi Berishaj