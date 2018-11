Kosova e hapur të pranojë investime për menaxhimin e ujërave

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Ramush Haradinaj, ka udhëhequr takimin e nëntë të Këshillit Ndërministror të Ujërave, në të cilin u shqyrtua nisja për rritjen e kapaciteteve të reja të ujit dhe sigurisë së akumulimeve ekzistuese si dhe krijimi i grupit punues për vlerësimin e kapaciteteve të reja të ujit dhe sigurisë së akumulimeve ekzistuese.

Me këtë rast, Haradinaj tha se projektet për menaxhimin e ujërave të zeza janë tejet të rëndësishme, duke theksuar se krahas punës emergjente që bëjnë, siç janë furnizimi me ujë të pijes, ndërtimi i impianteve për pastrimin e ujërave të zeza, e shumë aspekte të tjera, duhet të bëhet një planifikim në kohë afatgjatë.

“Kosova ka nevojë të bëjë planifikim të mirë për rezervat e ujit, për mbledhësit, të ndërtojë një Strategji, me të cilën do të mund t’i merrte obligimet e saj, e po ashtu do t’ia ofronte edhe partnerëve ndërkombëtarë, institucioneve financiare monetare”, tha kryeministri Haradinaj, duke shpresuar se partneriteti i nisur për ujërat të mos mbetet në gjysmë të rrugës.

Po ashtu, ai, shtoi se Kosova është e hapur që të pranojë investime të huaja direkte që kanë të bëjnë me menaxhimin e ujërave të zeza.

Ndërkaq, Baton Begolli, këshilltar për Politika Ujore në Këshillin Ndërministror për Ujëra, vlerësoi se Kosova ka nevojë për përkrahjen e donatorëve, për shkak se siç shtoi ai, vendi ynë nuk ka kapacitete për zhvillimin e resurseve të reja ujore.

Në takimin e sotëm, ambasadori i Zvicrës në Kosovë, Jean – Hubert Lebet, tha se duhet monitoruar e gjithë ajo që është bërë, në mënyrë që të shihet se ku duhen kryer punët më shumë, si dhe të shihen sfidat kryesore për të ardhmen, duke shprehur gjithashtu gatishmërinë e shtetit zviceran që të ndihmojë Qeverinë e Kosovës, respektivisht Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, sa i përket sektorit të ujërave.

Ambasadori i Gjermanisë, Christian Heldt, duke folur për përditësimin rreth impiantit të trajtimit të ujërave të zeza në Prishtinë, theksoi se kanë filluar negociatat për bashkëpunim dyvjeçarë dhe për Gjermaninë, por edhe për Zvicrën, është e vlefshme të dihet se deri ku kanë shkuar punët me atë projekt të caktuar, sepse në trajtimin e ujërave të zeza çështjet janë të lidhura me njëra-tjetrën.

Në këtë takim po ashtu janë diskutuar edhe këto pika: zbatimi i ligjit të ujërave të Kosovës, shqyrtimi i ngritjes së Autoritetit të Rajonit të Pellgjeve Lumore në organ qendror të administratës shtetërore, shqyrtimi i ndryshimit të statusit të KRU Bifurkacioni nga Ndërmarrja Publike Komunale në Ndërmarrje Publike Qendrore dhe përfundimi i procesit të konsolidimit me komunat e Hanit të Elezit dhe Shtërpces, shqyrtimi i miratimit të analizës dhe draft-rregullores për strukturën e pagesave të ujit, shqyrtimi i propozim-vendimit për trajtimin e rasteve sociale në sektorin e shërbimeve të ujit.

Të pranishëm në këtë takim ishin edhe ministri i Zhvillimit Ekonomik, Valdrin Lluka, ministri i Mjedisit dhe Planifikim Hapësinor, Fatmir Matoshi, zëvendësministra dhe zyrtarë tjerë institucional.