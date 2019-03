Kosova bëhet me aplikacion për monitorimin e cilësisë së ajrit

Zyra e BE-së së bashku me Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (MMPH) do të lansojnë një aplikacion mobil për monitorimin e cilësisë së ajrit në rajonet kryesore të Kosovës.

Aplikacioni do të jetë i qasshëm si në IOS ashtu dhe në Android si dhe do të ketë gjithsej 12 stacione, katër prej të cilave do të lansohen më vonë. Qëllimi kryesor i tij është informimi i qytetarëve mbi cilësinë e ajrit në regjionet ku jetojnë si efektet negative të ndotjes së ajrit në shëndetin e njeriut.

Fatmir Matoshi, ministri i Mjedisit, tha: “Ky është hap më shumë në kuadër të angazhimeve tona për cilësinë e ajrit pas vendimit të për mos përdorimi të thëngjillit pas bashkëpunimit për monitorim për ajrin dhe një fushatë sensibilizuese për rëndësinë që ka ajri në shëndetin tonë me qeverinë japoneze jemi duke punuar në projekte te ndryshme që lidhen me përmirësimin e ajrit”.

Nga ana tjetër, shefi i operacioneve në Zyrën e Komisionit e Evropian në Kosovë, tha se ndjehet mirë që bëjnë lansimin e këtij projekti që do t’i informojë qytetarët e Kosovës për ajrin të cilin ata po thithin.