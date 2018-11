“Korrigjimi i kufijve” përcillet me jotransparencë e kundërshtime

Ndërkohë që kryetari i Kosovës, Hashim Thaçi lobon në Shtetet e Bashkuara të Amerikës (SHBA) për të marrë mbështetje për idenë e tij për “korrigjimin e kufijve”, me qëllim të zgjidhjes së marrëdhënieve me Serbinë, gjegjësisht, si pohon, për njohjen reciproke në fund të këtij procesi, kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj ka gjetur një mënyrë që zyrtarëve dhe publikut amerikan t’ia bëjë me dije qëndrimin e tij diametralisht të kundërt rreth kësaj çështjeje.

Gazeta prestigjioze amerikane “The Washington Post” ka botuar artikullin autorial të kryeministrit të Kosovës, Haradinaj, i cili ka theksuar se nuk do t’i lejojë Serbisë që ta rrezikojë sovranitetin, sigurinë dhe prosperitetinn e Kosovës. Haradinaj, pos tjerash, ka theksuar se Serbia, duke i shkelur Marrëveshjet e Brukselit për normalizimin e marrëdhënieve, vepron edhe në bllokimin e Kosovës në rrugën e saj drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian (BE) dhe anëtarësimin në shumë organizata ndërkombëtare, sikur ishte rasti më interpolin.

“Tani, presidenti i Serbisë, Aleksandar Vućić, i mbështetur nga Rusia, na ka bërë një ofertë të turpshme: Serbia do ta njohë Kosovën, nëse ne ia japim asaj një pjesë të territorit tonë. Serbia dëshiron të krijojë një shtet të ‘pastër’ etnikisht, duke ua hequr shtetësinë qytetarëve dhe duke i dëbuar ata nga shtëpitë e tyre”, ka shkruar mes tjerash Haradinaj.

Duke u angazhuar për mosndryshimin e kufijve me Serbinë, Haradinaj ka theksuar se kjo “ofertë” për “dhënien e territorit” ka çmim të lartë.

“Ne nuk do ta shkelim kushtetutën tonë, nuk do ta japim sovranitetin tonë, dhe nuk do ta shkatërrojmë integritetin tonë territorial, vetëm që Serbia ta njohë atë që tashmë është fakt. Ne gjithashtu nuk do të krijojmë një precedent të rrezikshëm, që do të destabilizonte Ballkanin e gjerë dhe vendet që po luftojnë për integritetin e tyre territorial, sikurse Izraeli, Ukraina dhe India,” ka thënë Haradinaj.

Në artikull, Haradinaj rikujton se shumica e ekspertëve ndërkombëtarë është kundër idesë së “ndryshimit të kufijve” me Serbinë dhe se këtë fuqimisht e kundërshtojnë qytetarët e Kosovës, Ai thekson se, sipas hulumtimit të fundit, madje 77 për qind të qytetarëve të Kosovës është deklaruar kundër kësaj ideje, dhe se ai si kryeministër i Kosovës, “kurrë nuk do ta mbështes një pazar të tillë”.

Kryetari i Kosovës, Hashim Thaçi gjatë vizitës së tij në SHBA dhe takimit me këshilltarin për Siguri të Stejt Departmentit, John Bolton, deklaroi se kishte marrë nga ai mbështejten për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, e Bolton përmes Twitter-it kishte theksuar se “tash është koha që Kosova dhe Serbia të arrijnë një marrëveshje. SHBA-të janë të gatshme t’i ndihmojnë edhe njërës edhe tjetrës, në mënyrë që të arrihet ai synim”.

Thaçi është takuar edhe me kongresmenin amerikan Eliot Engel, me të cilin, si theksoi, kishte biseduar rreth temave prej interesi për Kosovën, e Engel në pyetjen e gazetarëve rreth idesë për “korrigjimin e kufijve” me Serbinë, kishte deklaruar se nuk dëshiron të hyjë në detaje, duke theksuar se SHBA-të janë gjithnjë me Kosovën dhe me atë që vendos Kosova dhe liderët e saj.

Kryetari i Kosovës është takuar edhe me disa senatorë amerikanë, duke pohuar se nga ta ka marrë mbështetjen për “normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë”. Senatori Ron Johnson kishte deklaruar se kryetarit Thaçi dhe kryetarit Vučić duhet lënë hapësirë në mënyrë që të arrijnë tek zgjidhja.

”Sepse ajo duhet të bëhet mes palëve, por në momentin që marrëveshja të arrihet, të sigurojmë përkrahje që të sigurohemi se marrëveshja prodhon paqe, stabilitet, siguri dhe prosperitet për popullin e Kosovës dhe të Serbisë që të ecin përpara”, ka deklaruar Johnson.

Një nga ata që haptas e kanë mbështetur Thaçin dhe insistimin e tij që marrëdhëniet me Serbinë të zgjidhen me korrigjimin e kufijve, është akademik Rexhep Qosja, i cili ka saktësuar se është për këmbim territoresh, por jo edhe për ndarjen e Kosovës.

„Rrjedhimisht shkëmbimi i territoreve në mënyrë paqësore, me marrëveshje, midis Kosovës dhe Serbisë mund të shpresohet, e përsëris, mund të shpresohet, sado kurrë me siguri të qindpërqindtë, se sjell paqe midis këtyre shteteve dhe popujve të tyre, paqe të përtashme dhe paqe historike. Marrëveshja e tillë, realizuar me shkëmbim të territoreve, realisht do të duhej ta bënte të pamundshme, me të gjitha pikëpamjet të pamundshme, rilindjen, në të vërtetë vampirizmin e pasojave të pseudomitologjisë serbe në Kosovë. Kjo, ndërkaq nuk mund të thuhet për marrëveshje të tjera, të arritura me arnime, me pajtime e mospajtime të tjera”, ka thënë ndër të tjera Qosja.

Megjithatë, opozita, e në masë të madhe, edhe shoqëria civile kritikon idenë për “korrigjimin e kufijve” si zgjidhje për problemet shumëvjeçare dhe për zgjdihjen e marrëdhënieve me Serbinë.

Ish-ambasaodri i Kosovës në Londër, Muhamet Hamiti ka shprehur kritika në llogari të Thaçit, i cili ka shprehur vullnet të hapur për biseda me Serbinë, jo vetëm rreth kufijve të Kosovës, të cilën e kanë pranuar mbi 100 vende të botës, përfshirë edhe SHBA-të, por edhe pse ka hapur edhe çështje të brendshme të Kosovës. Ai këtë kritikë e bazon në intervistën e Thaçitnë “Zërin e Amerikës”, ku ka theksuar se ka shumë çështje rreth të cilave duhet diskutuar me Serbinë.

“Janë gjëra që do të diskutohen; qoftë për të zhdukurit, qoftë për të zhvendosurit, qoftë për pronat, qoftë për të drejtat e Kishës Ortodokse serbe, për zhvillimin ekonomik, infrastrukturën, për procesin e normalizimit dhe të pajtimit mes vendeve tona, për edukimin, për shëndetësinë. Por, një gjë duhet ta kemi të qartë: se pa definim të kufijve, nuk do të ketë as marrëveshje përfundimtare paqësore që garanton njohjen reciproke,” kishte deklaruar Thaçi në intervistën për “Zërin e Amerikës”.

Nga ana tjetër, shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës,(LDK), Avdullah Hoti nuk pajtohet me Thaçin, se definimi i kufirit me Serbinë është parakusht për arritjen e marrëveshjes paqësore.

“Deklarimi se Serbia nuk do ta njeh Kosovën pa e definuar kufirin që i ndan dy shtetet nuk qëndron dhe është vetëm kamuflim për të hyrë në negociata për shkëmbim territoresh. Mali i Zi na ka njohur pa e demarkuar kufirin, bazuar në parimin e paprekshmërisë të kufijve siç kane ekzistuar deri më 1989”, ka deklaruar Hoti.

Ka reaguar edhe lideri i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa. Nëpërmjet Facebook-ut ai ka shprehur qëndrimin se Qeveria, në krye të së cilës gjendet Ramush Haradinaj dhe parlamenti në krye me Kadri Veselin janë pjesë e projektit të ndarjes së veriut të Kosvës.

“Sjellja, veprimet dhe mosveprimet e Qeverisë dhe të Kuvendit, pa marrë parasysh se çfarë deklaron Kryetari i Kuvendit, Kryeministri dhe disa ministra, po bëhen pjesë e projektit të ndarjes së veriut të Kosovës. Po shihet qartë se Presidenti nuk është vetëm në idenë e tij për korrigjim të kufijve”, ka thënë Mustafa.

Ai po ashtu ka theksuar se është e papranueshme që për shkak të efekteve populiste dhe të fushatave të vihet në rrezik integriteti territorial dhe zbatimi i pushtetit në tërë territorin e Kosovës. Institucionet e tilla të papërgjegjshme duhet të japin dorëheqje dhe të rasformohen.

Gjermania është kundërshtari më i hapët i ridefinimit të kufijve mes Kosovës dhe Serbisë, e qëndrim negativ ka shprehur edhe kryetari i Malit të Zi, Milo Đukanović dhe ish kryetari i Kroacisë, Stjepan Mesić, i cili ka thënë se luftërat në ish-Jugosllavi, që kanë shkaktuar mbi 100 mijë viktima, janë kryer, por kufijtë nuk kanë lëvizur as për një milimetër. Ai ka ftuar BE-në që ta shpejtojë euro-integrimin e Europës Juglindore, që sipas tij do të shuante edhe idenë e ndryshimit të kufijve, idenë e kahmotshme të Milošević-it, të cilën ai nuk ka mundur ta realizojë. Sot, thotë Mesić, ka njerëz që një ide të tillë e quajnë si të mirë.

Edhe pse kryetari i Serbisë, Aleksandar Vućić pohon se nuk është i njoftuar me idenë mbi këmbimin e territoreve me Kosovën, kryeministrja serbe Ana Brnabić ka deklaruar, në fillim të nëntorit për gazetën britanike “Financial Times”, se këmbimi i territoreve do të ishte vetëm një pjesë e zgjidhjes për arritjen e marrëveshjes paqësore.

“Marrëveshja përfundimtare, nëse arrihet, do të duhej të ishte gjithëpërfshirëse. Duhet të përfshijë të drejtat e njeriut, të drejtat e pakicave, bashkëpunimin ekonomik, bashkëpunimin agatgjatë të serbëve dhe shqiptarëve, mësimin e të dy gjuhëve, sikundër edhe trashëgiminë kulturore, kishat dhe manastiret”, kishte thënë Brnabić në intervistën për gazetën britanike.

Ajo ka deklaruar se Kutia e Pandorës është hapur qysh para dhjetë viteshe, kur shumë shtete pranuan pavarësinë e Kosovës.

“Ne tash po përpiqemi ta mbyllim Kutinë e Pandoras. Nuk mund të thuhet se para 10 vitesh ishim të gatshëm t’i ndërrojmë kufijtë, e sot nuk mund të bisedojmë rreth ndryshimit të kufijve”, ka deklaruar Brnabić.

Në krejt këtë atsmoferë, e vetmja gjë që është e qartë është se as qytetarët e Kosovës e as ata të Serbisë nuk janë të njoftuar me detajet eventuale të lidhura me “korrigjimin” e kufijve mes Kosovës dhe Serbisë, para se gjithash për shkak të mostransparencës.

KosovaLive – Violeta Oroshi Berishaj