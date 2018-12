Konfirmohet vazhdimi i ‘To All the Boys I’ve Loved Before’

Adaptimi i romanit të Jenny Han’s ‘To All the Boys I’ve Loved Before’ nga Netflix zyrtarisht do të bëhet me pjesë të dytë.

Lana Condor (e cila luan rolin e protagonistes Lara Jean Covey) dhe Noah Contineo (Peter Kavinsky) dhanë lajmin në Instagram.

“Jam shume e emocionuar”, shkroi Condor. “Është zyrtarisht zyrtare. Ne jemi duke përgatitur vazhdimin e ‘To All the Boys I’ve Loved Before”.

“Ja ku vjen vazhdimi”, shtoi Centineo. “Jemi të gjithë shumë të emocionuar”.

Të All the Boys I’ve Loved Before tregon ngjarjen e Lara Jean Covery, një nxënëse e shkollës së mesme e cila shkruan letra sekrete për simpatitë e saj dhe i mban ato të fshehura në një kuti sekrete- deri sa ato aksidentalisht përfundojnë në duart e atyre personave, duke çuar jetën e Lara Jeans në probleme.

Netfllix më parë kishte thënë për Variety se filmi romancë ishte një nga “filmat origjinalë më të shikuar, me shumë shikues që e shikojnë për herë disa herë me radhë” që do të thotë se disa e deshën aq shumë filmin sa nuk mund të ndaleshin duke e shikuar.