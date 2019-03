Komuna e Dragashit preokupohet me dimrin edhe pas tij

Në komunën e Dragashit, që ka 36 fshatra, specifikat e dimrit janë thuajse të njëjta për çdo vit, problemi i depërtimit deri te fshatrat dhe mënyra e zgjidhjes së këtij problemi.

Me një rast, derisa debatohej rreth kushteve në rrugë, ish nënkryetari i Komunës së Dragashit, Sabidin Ćufta kishte deklaruar:

“Përderisa bora të na jetë problem, ne nuk do të përparojmë as një milimetër. Bora ishte dashur të ishte përparësi jona”.

Ndryshe, vendbanimet në komunën e Dragashit janë në lartësi mbidetare 800 deri 1,600 metra, e ato janë të shpërndara në gjatësi rreth 40 kilometra, prej Zaplluzhës deri në Restelicë, kështu që mirëmbajtja e të gjitha rrugëve është mjaft e komplikuar.

Kaloi edhe një dimër dhe në një periudhë pati shumë borë dhe vështirësi të konsiderueshme për banorët, të cilët herë pas here është dashur të presin deri sa hapeshin rrugët për të arritur në Dragash.

Me vite të tëra, që nga lufta e këndej, bëheshin zgjidhje të ndryshme: merreshin si donacion kamionët, mjetet e ndryshme për pastrimin dhe mirëmbajtjen e rrugëve dhe disa bliheshin edhe nga buxheti vetanak…

Në dhjetë vitet e fundit, përgjegjësinë për pastrimin e rrugëve nga bora, komuna ia delegoi Drejtoratit për raste urgjente, në kuadër të të cilit është edhe shërbimi i zjarrfikësve.

Kjo zgjidhje disi edhe funksionoi edhe pse nuk ekzistonte ndonjë skemë e pastrimit, por kjo bëhej sipas gjendjes në terren dhe pas thirrjeve të banorëve.

Drejtoratin për raste urgjente, që nga fillimi i vitit të kaluar, e udhëheq Murselj Haljilji.

“Duke pasur parasysh se sezoni ishte në vlug, arritëm që me bashkëpunëtorët, e sidomos me shoferët, që komuna i kishte angazhuar për punët e pastrimit të rrugëve lokale, ta përmbushim obligimin tonë. Natyrisht, pati probleme të caktuara, meqë kamionët e komunës për pastrimin e borës ishin mjaft të amortizuar, gjë që edhe më e vështirësonte punën”, thotë Haljilji.

Për këtë shkak, sipas tij, në Drejtorat kishin hezituar që të hyjnë në sezonin e ri dimëror ashtu siç kishte ndodhur vjet. Komuna vendosi që mirëmbajtjen dimërorore dhe verore të tenderojë dhe rrjedhimisht përzgjodhi ndërmarrjen private “Drini Company” që ta marr përsipër pastrimin e rrugëve gjatë periudhës 2018-2019.

Haljilji kujton dimrin mjaft të fortë, me mjaft borë, dhe faktin se edhe kërkesat për pastrimin e rrugëve lokale në gjatësi të përgjithshme 110 kilometrash, ishte më e madhe.

Kompania “Drini” ishte angazhuar me dy kamionë më të vegjël dhe një traktor, e si ndihmë ishin angazhuar kamionët e tjerë që mirëmbajnë rrugët rajonale, kështu që pastrimi ishte i kënaqshëm. Disa lëshime pati nga fakti se kjo kompani për të parën herë merrej me pastrimin dhe mirëmbajtjen e rrugëve lokale, që si rrjedhojë pati se disa rrugë mbeteshin të mbyllura për disa orë gjatë ditës.

Edhe pse pohon se bllokada të fshatrave nuk pati, drejtori Halilji thotë se nuk është tërësisht i kënaqur me aksionin e sivjetëm të pastrimit.

“Kemi tentuar dhe kemi arritur, që t’i pastrojmë rrugët në fshatrat me pacientët në dializë, pastaj ata me sëmundje të rënda dhe raste urgjente… Tentuam të gjejmë disa zgjidhje praktike gjatë procesit, dhe mund të them se në tri rreshjet e fundit të borës, arritëm të jemi tërësisht efikas”, thotë ai.

Hajret Jusufi, përfaqësuesi i fshatit Zhilipotok, që për shkak të lartësisë së madhe mbidetare dhe rajonit me erëra, shpesh është i pakalueshëm, thotë se pastrimi tash disa vjet është i rregullt, meqë automjetet komunale shpesh e hapnin rrugën deri në fshat. Por ai konsideron se Zhilipotokun ishte dashur ta frekuentonin edhe më shpesh.

“Shpes ndodh që në fshatrat me lartësi më të vogël mbidetare nuk ka të reshura, e tek ne rrugët janë të mbyllura, dhe jemi të detyruar t’i thërrasim shoferët, të cilët na orientojnë nga udhëheqësit, për t’i njoftuar me gjendjen aktual. Këtu është edhe problemi se shpesh nuk na besojnë se rruga është e pakalueshme, meqë në Dragash ndoshta edhe nuk ka borë. Kësisoj, ndodh që rruga deri në fshatin tonë është e mbyllur për disa ditë, për çdo vit”, thotë Jusufi.

Sivjet, sipas tij, edhe atëherë kur vinin kamionët, ata e hapnin rrugën deri në një pike, e mbeteshin edhe rreth 1.5 kilometra të fshatit, që et banorët është dashur ta pastrojnë, që edhe nuk është gjithaq lehtë kur dihet se po zvogëlohet numri i atyre që jetojnë këtu. Pati edhe ditë që fëmijët nuk vijuan shkollën.

Një zgjidhje më më afatgjate, sipas tij, do të mund të ishte blerja e traktorit special për shtyerjen e borës, me shtesën e frezës së sibirit. Kjo do të mundësonte që edhe punësimin e përkohshëm të dikujt që do të mirëmbante rrugën për Zhilipotok por edhe Glloboçicë.

Kalimtari A.I.J. i cili deshi të mbetet anonim, për të parën herë i kishte vizituar këto anë gjatë dimrit. Thotë se rastësisht edhe ai jeton në një zone turistike të një vendi europian, ku ka shumë borë.

“Mendoj se përfaqësuesit e komunës do të duhej të kërkonin zgjidhje nga disa vende europiane, si për shembull Zvicra. Ne fare nuk e vërejmë se ka borë. Ekzistojnë shërbimet përgjegjëse për mirëmbajtjen e rrugëve, kështu që edhe rrugët edhe trotuaret në vendet e banuara rregullisht pastrohen”, thotë ai.

