Komediani Jeremy Hardy ka vdekur në moshën 57 vjeҫare pas një sëmundje të kancerit.

Hardy, i cili u paraqit rregullisht në panel show të BBC Radio 4 si The News Quiz dhe I’m Sorry I Haven’t a Clue dhe shkroi Guardian në vitet 1996-2001, vdiq të premten.

Në një deklaratë, publicisti i tij tha: “Shokët dhe familjarët e komedianit Jeremy Hardy janë jashtëzakonisht të mërzitur të shpallin se Jeremy ka vdekur nga kanceri, të premten me 1 shkurt.”

“Ai ishte me gruan dhe vajzën kur vdiq. Ai mbajti deri në fund të jetës parimet që i kishte gjatë gjithë jetës, duke u munduar të bënte botën më njerëzore dhe të ishte qesharak. Të gjithë ne që u inspiruam nga ai dhe qeshëm me të, do na merr malli shumë për të. Një shërbim përkujtimor do të shpallet së shpejti”.