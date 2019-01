Koalicioni qeveritar në kërkim të kompromisit rreth taksës

Letra të cilën kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj ia adresoi përfaqësuesve të vendeve të QUINT-iut dhe Bashkimit Europian (BE), ku pezullimin e taksës në importin e produkteve nga Serbia dhe Bosnjë e Hercegovina (BeH) e kushtëzoi me mbajtjen e një konference ndërkombëtare ku do të arrihej Marrëveshja gjithëpërfshirëse me Serbinë rreth raporteve të ndërsjella mes dy vendeve, duke paraqitur me këtë rast edhe kushtet që do të duhej t’i paraprinin një konference të tillë, dhe nga ana tjetër propozimi i kryetarit të Kuvendit të Kosovës, Kadri Veselit për pezullimin e taksave për 120 ditë, në mënyrë që t’i jepet rasti vazhdimit të dialogut, në opinionin publik kosovar është interpretuar si përçarje e mundshme e koalicionit qeveritar.

Kryeparlamentari Kadri Veseli, në një intervistë për Radio Dukagjini, deklaroi se Qeveria do të bjerë vetëm nëse kryeministrit e rrëzon veten, por edhe ka shtuar se partia e tij do ta dorëzojë mandatin nëse dëmtohen interesat strategjijke të shtetit të Kosovës, partneriteti me Shtetet e Bashkuara të Amerikës (SHBA) dhe nëse vendi nuk ecën përpara.

“Ajo që unë kisha kërkuar më shumë nga Haradinaj, janë: të fokusohet më shumë në reformat ekonomike dhe të ketë më shumë kujdes raportet me SHBA-në dhe partnerët tjerë. Nuk është çështje shakaje partneriteti me SHBA-në”, ka deklaruar Veseli.

Shefi i kabinetit qeveritar, Avni Arifi ka deklaruar se taksat do të mbesin në fuqi dhe se ato nuk janë kundër interesit të SHBA-ve dhe se gjithnjë do të ketë njerëz që mendojnë ndryshe, Arifi po ashtu ka vlerësuar se koalcioni qeveritar po funksionon mirë.

“Për momentin qeveria është duke shkuar shumë mirë. Kërkujt nuk i frikësohemi për rrëzimin e Qeverisë. Kush mundet me rrëzu, unë nuk besoj që është një person, por shumë persona”, ka thënë Arifi.

Nga ana tjetër, deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Hajdar Beqa konsideron se propozimi i Veselit për pezullimin e taksave për 120 ditë është ide e mirë, duke shprehur qëndrimin se Kosova do të duhej të bashkërendonte aktivitetet me miqtë ndëkrombëtarë, sidomos me SHBA-të dhe BE-në, por ka theksuar se pa marrë parasysh se kjo nuk është bërë nuk ka arsye për eskalim të situatës së brendshme politike.

“Besoj që do të gjendet një gjuhë e përbashkët, por mendoj që interesat e shtetit duhet t’i vendosim në rend të parë”, ka potencuar deputeti i PDK-së Beqa, për të përditshmen “Zëri”.

Pal Lekaj, ministër i Infrastrukturës dhe Komunikacionit dhe një prej nënkryetarëve të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës ka thënë se i vie keq për shkak të gjithë atyre që mendojnë se insistimi i kryeministrit Haradinajt që taksat në produktet nga Serbia dhe BeH të mbesin në fuqi mund të dëmtojë partneritetin e Kosovës me SHBA-të.

Ministri i Financave nga radhët e PDK-së Bedri Hamza ka deklaruar se Qeveria, pa marrë parasysh situatën aktuale në skenën politike të Kosovës, do të vazhdojë me punën e saj.

“Nuk pres që do të ketë lëvizje dhe ndryshim të situatës shumë shpejtë, apo periudha afatshkurta, por në politikë kurrë s’i dihet. Ka mundësi që në politikë ndodhin gjëra të paparashikuara. Me aq sa kam informacion – s’ka qenë situatë e lehtë, por mendoj se ne do ta vazhdojmë punën”, ka deklaruar Hamza në Klan Kosova.

Politikologu Ramush Tahiri ka vlerësuar se ose kryeministri Haradinaj ose kryeparlamentari Veseli duhet të heqin dorë nga propozimet e tyre, sidomos meqë këtë e kërkojnë SHBA-të, duke shtuar se në të kundërtën, qëndrimet e ngurta rreth taksave mund të sjellin shpartallimin e koalicionit dhe rënien e Qeverisë.

Ngjashëm mendon edhe avokati dhe analisti politik, Dastid Palaska, i cili për emsionin “Pressing” në televizionin T7 ka deklaruar se kryetari i Kosovës, Hashim Thaçi dhe kryeministri Ramush Haradinaj me çdo kusht duan të mbijetojnë politikisht.

“Liderët janë të dëshpëruar, nuk kursejnë as pasurinë më të rëndësishme të këtij vendi, aleatët për t’i keqpërdorur për qërim hesapesh ditore’, tha Pallaska.

Gjatë ditës, Partia Demokratike e Kosovës e Kadri Veselit doli me një njoftim për media ku kërkon që të hiqet dorë nga qasja dhe protagonizmi i njëanshëm politik, i cili po e shpie vendin në krizë politike, në kohën kur sfidat me të cilat përballet shteti ynë kërkojnë unitet kombëtar.

Në të njëjtin njoftim, PDK po ashtu ka kërkuar që të hiqet dorë nga deklarimet lidhur me korrigjimin e kufijve, sikundër edhe nga deklaratat dhe thirrjet për organizimin e konferencës ndërkombëtare për Kosovën, meqë ajo paraqet rrezik real të hapjes së sërishme të statusit të Kosovës dhe përfshirjen e Rusisë në atë proces.

PDK ka kërkuar nga Lidhja Demokratike e Kosovës e Isa Mustafës që të ndalë përdorimin e gjuhës denigruese dhe ikjen nga përgjegjësia shtetërore, dhe që Lëvizja Vetëvendosje të distancohet nga diskursi i saj antishtetëror dhe ta pranojë shtetin e Kosovës.

Kjo parti po ashtu ka shprehur brengën për shak të mungesës së veprimit të përbashkët institucional duke konsideruar se kjo dëmton partneritetin me SHBA-të dhe pozicionin e Kosovës në rrafshin ndërkombëtar.

Shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Avdullah Hoti ka deklaruar se Qeveria e Ramush Haradinajt duhet të bjerë, meqë nuk ka arritur të udhëheq si duhet me vendin. Ai po ashtu i ka bërë thirrje Qeverisë që t’i dëgjojë këshillat e SHBA-së rreth tërheqjes së taksës në importin e produkteve nga Serbia dhe BeH.

Analistët kosovar nuk e përjashtojnë krizën edhe më të thellë në koalicionin qeveritar, pas qëndrimit jounik të lidhur me pezullimin gjegjësisht suspendimin e vendimit mbi taksën.

Në orët e vonshme, pritej takimi mes kryeministrit Ramush Haradinaj, kryetarit të Kuvendit Kadri Veselit, Fatmir Limajt, nënkryetarit dhe njërit prej udhëheqësve të ekipit për dialog me Serbinë dhe Behxhet Pacollit, liderit të Aleancës për Kosovën e Re, në të cilën, sipas mediave, ata pritej t’i bashkërendojnë qëndrimet e tyre lidhur me kërkesat e SHBA-ve rreth taksës, e nëse kjo nuk arrihet, nuk përjashtohet as mbajtja e zgjedhjeve të parakohshme.

KosovaLive – Violeta Oroshi Berishaj