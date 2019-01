Koalicioni qeveritar mes kompromisit dhe zhvillimeve dramatike

As në takimin e sotëm me krerët e institucioneve kosovare, ambasadori amerikan në Prishtinë, Philip Kosnett nuk ka arritur të ndikojë në ndryshimin e vendimit mbi vënien e taksave në importin e produkteve nga Serbia dhe Bosnjë e Hercegovina (BeH), në mënyrë që t’i hapet rruga dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, në Bruksel.

Kosnett i cili doli i pari nga takimi nuk pati ndonjë deklaratë për publikun, e kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj konfirmoi se ambasadori amerikan kishte kërkuar që taksat të tërhiqen. Haradinaj theksoi se Qeveria e ka marrë një vendim sovran dhe se është me rëndësi të qëndrojë në këmbë, duke mos e përjashtuar me këtë rast, që gjatë kësaj jave “mund të ndodhin zhvillime dramatike”, nëse vazhdojnë mospajtimet rreth taksave edhe përbrenda koalicionit qeveritar.

“Ne jemi në procese reale politike, gjitha janë të mundshme në javët dhe ditët që vijnë, e para është të kryen disa gjëra të rëndësishme si buxheti, nëse mospajtimet vazhdojnë, mund të rezultojnë me vendime tjera”, tha Haradinaj.

Haradinaj ka theksuar se ambasadori amerikan kërkoi që me tërheqjen e taksës në importin e produkteve nga Serbia dhe BeH t’i japet shansi dialogut, por se nuk kupton pse dialogu lidhet me temën që ka të bëjë me Kosovën.

Kryetari i Kosovës, Hashim Thaçi, i cili po ashtu mori pjesë në takimin me Kosnett-in, nuk ka dashur të shpalosë detajet e bisedimeve, duke theksuar se ky ishte një takim që i kontribuon gjendjes dhe forcimit të bashkëpunimit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës (SHBA).

“Takimet e tilla ndodhin shpesh, janë takime të rregullta edhe me ambasadorin e SHBA-ve edhe me bartësit e institucioneve të vendit dhe liderët politikë në përkushtimin që kemi për një koordinim edhe më të mirë në agjendat që kemi para nesh si bartës të institucioneve udhëheqëse. Natyrisht gjithmonë në koordinim dhe në konsultim të ngushtë me SHBA-të”, ka thënë Thaçi.

Takimi i sotëm me ambasadorin amerikan erdhi pas takimit të mbrëmshëm të përfaqësuesve kyesorë të koalicionit qeveritar, gjatë të cilit edhe pas gati tre orësh, nuk është arritur kompromisi i brendshëm rreth heqjen eventuale të taksave. Pas këtij takimi, Qeveria ka dalë me një njoftim në të cilin theksohet se koalicioni aktual është stabil dhe funksional.

“Në takimin e sotëm të liderëve të partive të koalicionit qeverisës, u diskutua për zhvillimet e fundit politike në vend, për funksionimin e institucioneve, përmbushjen e agjendës qeverisëse dhe legjislative, me theks të posaçëm aprovimin e Buxhetit 2019, pakon e ligjeve përcjellëse, platformën e dialogut dhe çështjen e taksës”.

Po ashtu theksohet edhe se më së shumti është biseduar rreth aspekteve kryesore të lidhura rreth platformës për dialogun me Serbinë, që është dashur që së shpejti të jepet për miratim në Kuvendin e Kosovës.

“Platforma e Dialogut do të reflektojë pozicionin unik të institucioneve të vendit për arritjen e një Marrëveshjeje Gjithëpërfshirëse Ligjërisht e Obligueshme, e cila duhet të rezultojë me njohjen reciproke dhe anëtarësimin e Kosovës në OKB”, thuhet në këtë njoftim.

Në javën e fundit, zyrtarët amerikanë disa herë i kanë bërë thirrje kryeministrit të Kosovës që së paku për kohë të caktuar, të pezullojë vendimin mbi taksat, duke theksuar se ajo nuk është në interesin e Kosovës, por as të interesave strategjike të SHBA-ve.

Në këtë dje me krerët e institucioneve kosovare ka biseduar edhe këshilltari amerikan për Siguri Kombëtare, John Bolton.

Nënkryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ardian Gjini, i cili tha se nuk kishte qenë i pranishëm gjatë bisedës telefonike, deklaroi se kishte njohuri se ajo ishte shumë korrekte dhe se ishte biseduar rreth vendimit të Qeverisë për taksat në importin e produkteve nga Serbia dhe BEH, për të cilën edhe tutje insiston kryeministri Ramush Haradinaj.

“Kjo temë do të diskutohet por mendoj që gjithë bota duhet ta kuptojë që Kosova duhet me marrë çka meriton. Edhe një herë po ju them që është bërë një kohë e gjatë që këtu ka pasiguri, gjithçka ndodh brenda vitit dhe nuk po mundemi të stabilizohemi sepse po dalin gjëra tjera”, tha ai.

Nënkryetari i Kuvendit të Kosovës, nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, Xhavit Haliti konsideron se Qeveria duhet ta tërheq vendimin mbi vënien e taksave, pa kurrfarë kushtëzimesh, sidomos meqë për këtë insistojnë SHBA-të, duke shtuar se nganjëherë duhet marrë edhe vendime të dhembshme.

Nga ana tjetër, Dardan Molliqaj nga Partia Socialdemokrate e Kosovës, është i mendimit se taksa nuk duhet të hiqet ende, deri në një ofertë që nënkupton të kemi një afat kohor të procesit të dialogut, një plan të temave.

Ndryshe, edhe kryetari i Serbisë, Aleksandar Vučić dje pati bisedë telefonike me Komisionerin për Zgjerim të Bashkimit Europain (BE), Johannes Hahn dhe zëvendës-sekretarin amerikan për EuroAzi, Wes Mitchell, e pjesë e bisedimeve ishte vendimi mbi taksat në importin e produkteve nga Serbia, prej 100 për qind.

Si transmeton televizioni “Most”, Vučić ka marrë premtimin se do të angazhohen për heqjen e taksave, ndërsa ai ka thënë se Serbia është e gatshme për vazhdimin e dialogut, sa të hiqen taksat në produktet serbe.

Se është i gatshëm për dialog dhe për një zgjidhje gjithëpërfshirëse me Serbinë, ka theksuar edhe kryetari i Kosovës, Hashim Thaçi në letrën dërguar para disa ditësh presidentit amerikan, Donald Trump.

KosovaLive- Violeta Oroshi Berishaj