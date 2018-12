Kina do ta ndërtojë hekurudhën e parë nënujore

Pekini sapo ka ia ka dhënë dritën e gjelbërt një projekti për të ndërtuar hekurudhën e parë nënujore në Kinë.

Linja do të lidhë Ningbo, një qytet port në jug të Shangait, me Zhoushan, një arkipelag jashtë bregut lindor.

Tuneli i propozuar nënujor do të jetë pjesë e planit hekurudhor Yong-Zhou prej 77 kilometrash (Yong është nofka e Ningbo) për të nxitur turizmin dhe për të krijuar një zonë udhëtimi dy-orësh në zonën e provincës Zhejiang.

I përmendur së pari në një plan të transportit të qeverisë në vitin 2005, studimi i fizibilitetit i planit Hekurudhor Yong-Zhou u miratua nga Pekini në nëntor.

Brenda rrugës hekurudhore prej 77 km (47.8 milje), do të rindërtohen rreth 70.92 km rrugë, duke përfshirë një seksion nënujor prej 16.2 km.

Kur të përfundojë, hekurudha Yong-Zhou do të lidhë stacionin e Ningbo East dhe stacionin Zhoushan (Baiquan) me trena me shpejtësi të lartë që arrijnë një shpejtësi maksimale prej 250 kilometrash në orë.

Rruga e re, që lidhet me rrjetin hekurudhor ekzistues të shpejtësisë së lartë në Kinë, do të transportojë udhëtarët nga Hangzhou – kryeqyteti i Zhejiang – në Zhoushan për 80 minuta.

Udhëtimi aktual zgjat rreth 4 orë e gjysmë me autobus ose vozitje prej 2 orë e gjysmë me veturë personale.

Shtatë stacione janë planifikuar për të gjithë rrugën, duke përfshirë katër stacione të reja dhe tri të riparuara.

Përveç tunelit nënujor, do të ndërtohet një urë rrugore-hekurudhore për të lidhur pjesët e arkipelagut.

Me një çmim prej 25.2 miliardë RMB (ose 3.6 miliardë dollarë), projekti pritet të fillojë vitin e ardhshëm dhe do të përfundojë në vitin 2025.

Zhoushan, përafërsisht tri orë me makinë në jug të Shangait, është ende relativisht nën radar midis turistëve ndërkombëtar.