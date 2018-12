Kimiku i Samsung Notebook 9: I bërë për profesionistë kreativë

Me laptopin e përditësuar të Notebook 9, Samsung ka si objektiv profesionistët kreativë që kërkojnë fleksibilitetin e laptopit dhe të tabletit me stilolaps pa pasur nevojë për pajisje shtesë apo për të paguar shtesë për një kimik.

Sikurse edhe në modelin e vitit 2018, Samsung do të përfshijë një nga stilolapsat e tij, një stilolaps aktiv që mund të përdoret për të shkruajtur dhe vizatuar në ekranin e ndërrueshëm HD. Stilolapsi është i ri, i dizajnuar të funksionojë që në momentin që maja prek ekranin, u tha në një deklaratë të Samsung.

Stilolapsi do të vijë me tri maja të ndryshme për t’iu përshtatur prekjes së stilolapsit në ekran. Njësoj si stilolapsat e mëhershëm, vendoset në trupin e laptopit dhe nuk ka nevojë të mbushet. Samsung do të përfshijë gjithashtu një abonim tre mujor në aplikacionin MyScript Nebo, i cili mund t’i shëndrrojë shënimet e shkruara në tekst digjital si dhe të fshijë grafikat dhe diagramet e vizatuara me dorë.

Çmimi i saktë nuk dihet ende por laptopi vitin tjetër do të vijë në versionet 13.3 dhe 15 inç. Përveç madhësisë së ekranit, ndryshimi më i madh mes dy modeleve do të jetë disponueshmëria e grafikave diskrete të nivelit të hyrjes në versionin 15 inç. Samsung premton deri në 15 orë zgjatje të baterisë dhe aftësi për mbushje të shpejtë në të dy versionet.