Kick-box-erët e Graçanicës rendisin medale

Kur para shtatë vitesh e themeloi klubin e arteve luftarake, njëzet e tetëvjeçari që merret me kick-box, Slobodan Stanisavljević-it nga Ugljari kishte të vetmin qëllim që së bashku me bashkëmoshatarët e tij të merrej me diç të dobishme dhe të shmangej nga veset që, siç thotë, i rrethonin në çdo hap.

Disa herë nënkampionë të Ballkanit, tri herë kampionë në Serbi, dy medale të argjendta në kupën botërore në Austri, janë vetëm disa nga sukseset e këtij klubi të kick-box-it.

Sot këta djelmosha krenohen me mbi tridhjetë medale, e tash së voni edhe trajneri dhe themeluesi i klubit zuri vendin e parë dhe fitoi kupën e artë në turneun botëror të kick-box-it “Oktagon“ .

Pos Stanisavljević-it, i cili në kategorinë me peshë deri në 70 kilogramë mundi kampionin e shumëfishtë në kick-box, Milomir Petković-in (20) nga Lloznica, në këtë garë për kupën botërore në qytetin Zlin të Çekisë, mori pjesë edhe Dušan Ivanović nga Llapnasella, i cili po ashtu mund të krenohet me medalen e argjendtë nga Kupa Botërore në kick-box, vitin e kaluar, në Insbruk të Austrisë.

Kupa nga Zlina njëherësh është kupa e parë në një garë profesionale MMA (Mixed Martial Arts), e ky sukses Stanisavljević-it dhe luftëtarëve të tjerë, u hapi shumë dyer.

“Nënshkrova kontratë me organizatën ‘Night of Warriors’ nga qyteti Liberec i Çekisë. Ajo që më pret është mbrojtja e titullit, e kjo do të jetë më 25 maj në Ostrava dhe tashmë jam duke u përgatitur për këtë. Në ndërkohë do të garoj në MMA dhe në Kampionatin Europian më 6 prill, kështu që më pret një punë dhe një trajnim i mundimshëm, por unë i gëzohem kësaj”, thotë Stanisavljević.

Rruga deri te këto suksese, megjithatë, nuk ishte fare e lehtë, thekson ky sportist, meqë në vitet e mëparshme i mungonin financat por edhe hapësira për trajnim.

“Në fillim trajnimet i mbanim në balon sallën në Uglarë, ku duhej paguar për shfrytëzimin e hapësirës, që nuk mund t’ia ofronim vetes për shkak të mungesës së parave. Pastaj jemi trajnuar, në kushte johumane pa dyer e pa dritare, në ndërtesën e braktisur të kombinatit bujqësor në Llapnasellë, përderisa nuk kemi marrë hapësirën në Shtëpinë e Kulturës në Llapnasellë. Sot, duke i falenderuar Komunës së Graçanicës dhe kryetarit, Srđan Popović, kemi kushte shumë më të mira në hallën e sapondërtuarën të sporteve në Llapnasellë”, thekson Stanisavljević, i cili është plot fjalë miradije për përfaqësuesit e komunës së Graçanicës, meqë, siç thekson vet, i kanë ndihmuar shumë sportistëve të këtij klubi.

Ky i ri, ndryshe profesor i edukatës fizike dhe mjeshtër i brezit të zi, nivelit 5 dan, thekson se sportistët e këtij klubi tani kanë kushte të shkëlqyeshme për trajnim, meqë u sigurohen rekuizitet, kështu që premton edhe shumë medale të tjera.

Në klubin, të cilën ai e pagëzoi “Šakal” (Çakall), sot ushtrojnë rreth 35 të rinj, nga të cilët vetëm tre marrin pjesë në MMA, e të tjerët në kick-box.

“Të gjitha duan ta komentojnë ringun, por shumë pak prej tyre marrin guximin që të hyjnë në të”, thekson me buzëqeshje Stanisavljević, i cili në pyetjen si të prezantohet, si luftëtar apo trajner, thotë duke u mahitur se ai në klub është “multipraktik” dhe se i kryen të gjitha funksionet: nga trajneri, menaxheri, kuriri, deri te ai më i rëndësishmi – luftëtari dhe garuesi MMA.

Radio Gracanica – Dragana Stanojević