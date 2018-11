Khal Drogo mund të rikthehet në finalen e “Game of Thrones”

Kanë mbetur edhe disa muaj derisa të mund të shikojmë sezonën e fundit të “Game of Thrones” ndaj mund ta imagjinoni se si teoritë e fansave kanë arritur në nivelin më të lartë ndonjëherë.

Sido që të jetë, një fansi duket se i është kujtuar diçka që në të vërtet është shumë interesante- a mund të rikthehet Khal Drogo për të mundur Mbretin e Natës?

Përdoruesi i Redditor, cadiacman shkroi: “Të gjithë personazhet që janë djegur deri në vdekje, pas vdekjes me zjarr do të ringjallen nga R’hllor (zoti i zjarrit/dritës/zoti i kuq). Ka mundësi që personazhe të rëndësishëm si Khal Drogo, Loras Tyrell, Shireen Baratheon dhe babai i Ned Stark, Richard të rikthehen”.

Cadiacman vazhdoi të shpjegonte se Prifërinjtë e Kuq do të jenë ata që do të ringjallin heronjtë e rënë nga e kaluara dhe Bran Stark madje mund të udhëtojë mbrapa në kohë për të bindur Mbretin e Çmendur për të vrarë disa mijëra njerëz të tij që të ndihmojë me numrat në betejën kundër Mbretit të Natës.

Ndërkohë që ndoshta duhet të presim deri në prill për përgjigjen e plotë të kësaj pyetje, duket se drejtori i “Game of Thrones” David Nutter, sqaroi disa nga pyetjet e fansave- dhe njëra prej tyre jepte një sinjal se Tormund ka mbijetuar pas fatkeqësisë.

Rreth pyetjes se pse duhet të presim aq gjatë për sezonën e tetë ai u përgjigj se efektet vizuale marrin shumë kohë dhe se ky është një çmim i vogël për t’u paguar në krahasim me cilësinë e mrekullueshme që sjell kjo shfaqje.