Këshilla për të evituar ngrënien e tepërt

Ndërkohë që ne të gjithë jemi të prirur ndaj dëshirës për të ngrënë shumë, ngrënia e tepërt gjatë një periudhe të gjatë mund të rrisë rrezikun e obezitetit dhe sëmundjeve të tjera. Për t’u marrë me këtë, këtu janë disa këshilla të dobishme nga ekspertët e ushqimit:

Ngadalësoni ritmin

Truri juaj merr deri në 20 minuta për të të treguar se jeni plot. Kuptohet që ju do ta kuptoni atë shumë vonë nëse jeni duke ngrënë ushqimin tuaj shumë shpejt.

“Nëse hani shpejt ju do t’i humbni ato sinjale, ndërsa nëse do të ngadalësoheni, do t’i jepni trurit tuaj mjaft kohë për të marrë ato sinjale dhe të ndaloni sapo të kuptoni se kjo është e gjitha që ju nevojitet”, thotë Dr. Amanda Foti, dietiste.

Hani mëngjes

Ndërsa dietat e agjërimit po fitojnë popullaritet, pasojat afatgjata të shëndetit që rrjedhin prej saj nuk janë ende të qarta. Kufizimet nuk janë të lehta për t’u mbajtur dhe mund të jenë të dëmshme në disa raste.

Për shembull, mund të mendoni të hiqni dorë nga mëngjesi për të zvogëluar se sa hani gjatë një dite – por kjo mund të çojë në dëshirë akoma më të madhe për të ngrënë pasi uria do të rritet.

Shpërndani ushqimin tuaj

Tendenca për të pastruar pjatën tuaj mund të mbizotërojë shenjat e ngopjes, veçanërisht nëse jeni i hutuar nga televizioni ose një bisedë e angazhuar gjatë ngrënies. Në vend të grumbullimit të ushqimit në pjatën tuaj, zgjedhni për një pjesë më të vogël të pjesës që mund të plotësoni me një shërbim të dytë që ju nevojitet. Kjo mund të zvogëlojë rrezikun e ngrënit shumë dhe gjithashtu për të parandaluar derdhjen e ushqimit.

Pini mjaft ujë

Është e mundur të gabosh etjen si shenjë e urisë, siç vërehet nga Dr. John Higgins, një profesor në Universitetin e Teksasit. Kur ju nuk jeni të hydratuar, organet si mëlçia nuk funksionojnë në mënyrë efektive, duke ndikuar në nivelin tuaj të energjisë. Si rezultat, ju mund të filloni të hani ushqime kur ajo që ju nevojitet është uji.